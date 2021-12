Femicidios en 2021: más de 300 mujeres fueron asesinadas en la Argentina

Las cifras de femicidios en la Argentina durante el 2021 superan los 300 casos, un número superior a los 251 contabilizados en 2020.

Tras años de movilizaciones promovidas por los movimientos de mujeres y gran parte de la sociedad, se ha conseguido incluir la erradicación de la violencia de género en las agendas nacionales e internacionales pero, al menos en nuestra región, los números no fueron revertidos: en Argentina, en 2021 fueron reportados más de 300 femicidios según el Observatorio Lucía Pérez. En su mayoría, los crímenes fueron perpetrados por hombres parejas o exparejas de las víctimas.

El femicidio puede considerarse la forma extrema de violencia contra la mujer, diferenciada del homicidio por sus motivaciones sexistas y misóginas, cuya comisión en el contexto de desigualdades por razones de género y relaciones de poder, dominación y dependencia. El femicidio es un delito doloso, es decir, cuenta la intención de producir la muerte de una mujer, es el asesinato cometido por un hombre hacia una persona que considera de su propiedad.

Desde que empezó el año hasta el cierre de esta nota, distintas organizaciones que analizan los casos de violencia de género indican que más de 300 mujeres fueron asesinadas en distintos puntos del país que fueron desoídas y desprotegidas por la Justicia e, incluso, revictimizadas en procesos judiciales misóginos y en los medios de comunicación.

La sociedad argentina ha repudiado la violencia machista a través de manifestaciones masivas en las calles y las redes sociales a lo largo de años, pero no fue suficiente, con el Poder Judial en la mira por no brindar protección a las víctimas y, segundo pero para nada menos importante, los crímenes no cesan sino que crecen nominalmente y en el nivel de violencia perpetrada: mujeres enterradas bajo carpetas de cemento, mujeres degolladas o apuñaladas, mujeres descuartizadas, incineradas.

Cifra actualizada por el Observatorio Lucía Pérez al 23 de diciembre de 2021

Si bien las estadísticas oficiales son las que elabora la Corte Suprema de la Nación (CSN), aquellas que corresponden al 2021 serían (eventualmente) divulgadas a fin de año o bien, como hicieron con las cifras del 2020, las revelarían alrededor de mayo del próximo año. Cabe señalar que las cifras que divulga la Corte son las que parten de una denuncia policial y no contempla los casos ignorados por cualquier comisaría argentina.

Gran parte del 2021 transcurrió tanto entre el aislamiento (ASPO) y el distanciamiento social obligatorio (DISPO) a causa de la pandemia de coronavirus, como en la normalidad. Si comparamos con el periodo sin medidas de aislamiento, proponen desde el Observatorio de las Violencias de Género Ahora que sí nos ven, podemos observar que "hubo un 31% menos de denuncias" en momentos en que las mujeres debieron quedarse en casa. Afuera, en muchos casos, las fuerzas de seguridad no tomaron denuncias alegando protocolos para evitar el contagio de coronavirus.

Las fuerzas sí estuvieron al servicio cuando Florencia Magalí Morales fue detenida presuntamente por violar la cuarentena en San Luis y fue hallada sin vida en la comisaría o bien el caso de la represión a amigos y familiares de Úrsula Bahillo cuando frente a decenas de cámaras encendidas pedían Justicia y denunciaban la complicidad de la Policía y la protección del femicida.

Bautista Quintriqueo persiguió a su ex por la calle y la mató a puñaladas

El femicidio de una joven de 21 años y mamá de una beba conmocionó a Villa La Angostura el 23 de febrero. La víctima ya había denunciado por agresiones y amenazas a su expareja, Bautista Quintriqueo. La joven le había expresado a sus amigas que tenía miedo porque su exnovio le estaba enviando mensajes de chat en los que la amenazaba con que iba a matarla, algo que finalmente hizo en pleno centro de la ciudad neuquina y fue detenido por una pareja de policías de civil que paseaba por la zona, ya que ambos estaban franco de servicio.

Luis Américo Palacios mató a su mujer a machetazos: dijo que le debía mil dólares

Una mujer de 57 años fue encontrada asesinada a machetazos el 26 de marzo en una vivienda de la localidad bonaerense de Castelar. Luis Américo Palacios, un hombre de 87 años y quien fuera la pareja de la víctima, le admitió a su hija haber cometido el femicidio.

Al ingresar a la vivienda, la hija del femicida confeso encontró muerta con cortes en varias partes del cuerpo a la víctima. El agresor le confesó a la mujer que mató a su pareja porque "le había robado mil dólares", según indicaron voceros judiciales, quienes agregaron que el ataque ocurrió con un machete. Ante esto, la hija del femicida llamó al 911.

Gastón Barberis mató a su pareja de un escopetazo, el hijo de ambos llamó a la Policía

El 20 de julio, Gastón Barberis de 50 años mató a su mujer con un disparo de escopeta en Hughes, Santa Fe. Según informaron medios locales, el femicida huyó del lugar y posteriormente se presentó en la Comisaría de Melincué, donde confesó el hecho y dio detalles de lo ocurrido.

El parte policial indicaba que “se recepciona llamado telefónico de un menor dando aviso de que su padre habría matado a su madre”.

Iván Leguizamón persiguió a su ex por la ruta y le disparó: "Ahora sí estoy tranquilo"

Iván Leguizamón, un policía de Seguridad Vial de Santa Fe asesinó a su expareja mientras estaba de servicio. El femicida de 28 años vio a su expareja en un vehículo junto a quien fuera su esposo y padre de su hijo de 8 años. Los persiguió con la sirena encendida, los cruzó asegurando que quería hablar con la mujer y, tras una discusión en medio de la ruta, le disparó nueve veces: uno de los tiros impactó en la cabeza de la víctima, que murió en el acto.

"Ahora sí estoy tranquilo", lanzó el femicida tras matar a su expareja el 19 de septiembre.

Daniel Santucho degolló a su pareja e intentó escaparse

Una mujer fue encontrada degollada en su casa por la tarde del 8 de octubre en la ciudad de Palpalá, en Jujuy. Junto al cuerpo la Policía dio también con Daniel Santucho, un hombre de 47 años, pareja de la víctima que intentó huir en ese momento.

El femicida asesinó a su pareja con un arma blanca, degollándola, provocando que la mujer se desangrara dentro de la vivienda. Como presentaba heridas de arma blanca en su cuello, Santucho fue trasladado al Hospital Pablo Soria con custodia policial.

El caso habría constituido el segundo femicidio en la semana en la provincia, con el cambio de carátula por la muerte de otra mujer en La Quiaca.

Norberto Rodríguez asesinó a su pareja a facazos y se fue a dormir

En la madrugada del 7 de noviembre, en el barrio de Villa Constructora, en San Justo, Norberto Rodríguez de 45 años asesinó a su pareja, una mujer de 50 años, a facazos. Tras perpetrar el brutal asesinato, Rodríguez llamó a dos compañeros de la cooperativa en la que trabaja para “pedirles ayuda para ocultar el crimen”.

“Primero llamó a mi compañero, lo hizo ir a la casa y le mostró lo que hizo. Después, me llamó insistentemente a mí y me dijo: ‘tengo un muerto en mi casa. Me pasé de drogas, la maté y me fui a dormir”, relató, entre llantos, Florencia González, la vecina que fue clave para lograr la detención del femicida. “Me dijo que la iba a cortar y que la iba a enterrar. Por eso, yo llamé al jefe departamental y le pedí un móvil urgente”, contó.

El femicida Fabían Tablado recuperó su libertad

Si bien el hecho ocurrió en 1996, un caso que volvió a las primeras planas fue el del femicida Fabián Tablado , quien recuperó su libertad, luego de cumplir durante el último año la condena que le impusieron por violar dos restricciones perimetrales. El acusado fue liberado el 15 de diciembre, después de pasar un año preso por el delito de "desobediencia reiterada".

En principio, Tablado fue condenado por asesinar de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló en 1996. Estuvo 23 años, nueve meses y un día preso en el penal de Campana: desde el 27 de mayo de 1996 y hasta el 28 de febrero de 2020. Después de recuperar su libertad, volvió a ser detenido el 16 de diciembre de 2020 a raíz de la denuncia que hizo el padre de la víctima, Edgardo Aló: el 19 de octubre de ese año, Tablado pasó caminando junto a sus hijas mellizas -sobre quienes también tenía una perimetral-, a 150 metros de su lugar de trabajo.

El último fallo lo condenó por estos dos hechos de "desobediencia", por no respetar las prohibiciones de acercamiento que tenía con sus hijas y con Edgardo Aló.

Perspectiva de género en la Justicia, otro pendiente para el 2022

Es la perspectiva de género la que permite identificar cómo cada sociedad asigna derechos, funciones y posibilidades a las personas. De hecho, como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el poder judicial constituye la primera línea de defensa para la protección de los derechos y libertades de las mujeres y disidencias.

Pero sucede que la realidad argentina dice otra cosa dado que, en más del 50 por ciento de esos casos, las víctimas habían radicado previamente denuncias por violencia de género. Desoídas las denuncias, más de 300 mujeres fueron asesinadas en nuestro país durante el 2021.

De acuerdo al informe elaborado por La Casa del Encuentro sobre los hechos ocurridos entre el 1 de enero y el 30 de noviembre del 2021 (último informe emitido), en 153 de los 261 casos relevados, el femicida era la pareja o la expareja de la víctima mientras que, en 33 ocasiones, el asesino era un conocido o vecino, y en otras 33 los asesinos eran familiares. Así, en los primeros 10 meses del 2021 hubo un femicidio cada 32 horas en promedio.

Si bien el cambio de paradigma en el Poder Judicial se perfila lento, este año saliente distintos fallos colaboraron en la lucha contra la violencia de género: desde la suspensión de jueces por un fallo con tintes misóginos hasta la condena a prisión perpetua de distintos femicidas como Matías Ezequiel Martínez y Abel Vázquez Correa.

Suspensión y jury para los jueces que absolvieron a los acusados del femicidio de Lucía Pérez

Los dos jueces del Tribunal Oral Criminal 1 de Mar del Plata, Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, que absolvieron a los acusados del abuso sexual y femicidio de Lucía Pérez, fueron suspendidos provisoriamente en sus funciones para ser sometidos a un jury, por decisión unánime del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires.

Los magistrados son investigados por su fallo de noviembre del 2018 en el que absolvieron a los tres acusados por el femicidio de Lucía Pérez: Matías Farías (26), Juan Pablo Offidani (45) y Alejandro Maciel (62). Según informó Télam, en la audiencia realizada este martes, presidida por la magistrada de la Suprema Corte provincial Hilda Kogan, se hizo lugar a la acusación contra los jueces y se los suspendió provisoriamente.

Ahora, con la suspensión provisoria de los magistrados, deberán presentarse las respectivas pruebas para dar inicio al debate público, cuya fecha aún no fue dispuesta, para establecer si se los destituye o no de sus cargos.

Perpetua para el expolicía acusado de matar de 15 puñaladas a Úrsula Bahillo

Matías Ezequiel Martínez, de 26 años, fue encontrado culpable por el "homicidio doblemente agravado por el vínculo, por alevosía y por femicidio" de Úrsula, de 18. El juicio por el femicidio de la joven comenzó el viernes 3 de diciembre último y se llevó a cabo de manera presencial.

Úrsula fue hallada asesinada a puñaladas el lunes 8 de febrero último, entre unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de Rojas, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, y en ese mismo lugar la policía apresó a Martínez herido. El femicidio fue descubierto tras un alerta al 911 de un tío del imputado, quien refirió que creía que su sobrino había matado a una joven porque le confesó en un llamado que "se había mandado una cagada".

La víctima había denunciado en distintas oportunidades a su exnovio por amenazas y violencia de género e incluso el policía tenía una medida de restricción perimetral que había violado dos días antes del crimen.