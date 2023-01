Femicidio en Batán: detuvieron al acusado por el de asesinar a la joven que fue hallada en un pozo ciego

Sebastián Cechetto era intensamente buscado por el crimen de Verónica González en Batán. Su padre encontró su cuerpo en una cámara séptica con signos de estrangulamiento y luego el hombre se había dado a la fuga.

A dos días de que se hallara el cadáver de Valeria González en la cámara séptica de su casa, la Policía Bonaerense detuvo en la ciudad balnearia de Miramar a su pareja, Sebastián Cechetto, como principal sospechoso por el femicidio. En los últimos días se había desatado una intensa búsqueda en el partido de General Pueyrredón luego de que se hallara su camioneta sin ocupantes en el mar.

El hombre tenía una orden de arresto por el femicidio de su pareja y madre de su hijo, cuyo cuerpo fue encontrado por su padre en el pozo ciego detrás de su casa, ubicada en la calle 133 y 122, sobre la ruta provincial 88, donde vivía con su hijo de un año y su pareja. Según se informó, González presentaba signos de golpes y estrangulamiento.

La mujer había sido denunciada como desaparecida poco antes por su padre al no tener novedades de ella durante el día y, en particular, por no haber asistido al cumpleaños de su madre. Esto llamaba poderosamente la atención de sus familiares teniendo en cuenta que, de acuerdo a Cechetto, ella salió de la casa que compartían alrededor de las 8.30 y no había vuelto a comunicarse.

El hombre y el papá de la joven habían denunciado el viernes a la noche, alrededor de las 23.30, la desaparición de González en la comisaría 8va. Con esos datos, los efectivos iniciaron el protocolo de búsqueda de personas y minutos después de estar en la seccional, los hermanos de la joven se lo cruzaron en un boliche bailable, donde hubo una confrontación hasta que el sospechoso se retiró del lugar en su Volkswagen Amarok azul.

En paralelo, el padre de la mujer ingresó a la casa de Cechetto y su hija para revisarla y encontró la tapa de una cámara séptica interna corrida de lugar. Al levantarla, halló el cuerpo de su hija, por lo que llamó al 911. Desde entonces, el hombre estaba prófugo.

En las últimas horas, la camioneta de propiedad del hombre fue divisada por personal del Comando de Patrullas de Miramar en el mar, a la altura del Vía Crucis del Vivero Florentino Ameghino, sin ocupantes. En el lugar, los policías vieron la huella de recorrida del vehículo sobre el terraplén hacia una caída de diez metros de altura sobre la bajada de la playa. Al poco tiempo, recibieron un llamado de que un hombre con las características de Cechetto estaba caminando por la costanera de la ciudad.

El acusado quedó a disposición de la fiscal Romina Díaz, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Mar del Plata, quien lo indagará por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”, que prevé una pena de prisión perpetua.