Alberto Fernández sobre el femicidio en Moreno: "Que se haga justicia"

El presidente lamentó el brutal femicidio de Nilda González y pidió "actuar de forma conjunta" para frenar la violencia machista.

El presidente Alberto Fernández se expresó en redes sociales tras confirmarse el femicidio de Nilda Rosa González (29), brutalmente asesinada por su pareja en Moreno y aseguró que desde el Gobierno van a "redoblar nuestros esfuerzos para que no haya más Nildas a las que lloremos". El hombre de 36 años había denunciado el secuestro extorsivo de su esposa, por la que pedían 100 mil dólares de rescate, pero luego confesó el crimen ante la policía.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el jefe de Estado citó el mensaje publicado por Ayelén Mazzina, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, y escribió: "La violencia machista hiere a toda nuestra sociedad. Estamos comprometidos con la búsqueda de la igualdad y vamos a redoblar nuestros esfuerzos para que no haya más Nildas a las que lloremos como hoy". Y añadió: "Este femicidio nos convoca a estar alerta y actuar de forma conjunta para lograr frenar la violencia. Abrazo fuerte y sentido a la familia de Nilda. Y que se haga justicia por su muerte".

Horas atrás, Mazzina lamentó el femicidio de Nilda en sus redes sociales y aseguró: "No aparecemos muertas, ¡nos matan!". Tras confirmarse el asesinato, remarcó que "nos llena de rabia y nos moviliza" ya que la violencia machista "no es un hecho aislado". Y luego de dar su pésame a la familia, sostuvo: "No voy a parar de trabajar para que este machismo salvaje se termine. Estoy segura, en la Argentina que todos y todas queremos, no hay lugar para violencias de ningún tipo. Por eso vuelvo a llamar la acción colectiva, a todos y a todas: frenemos los femicidios. ¡NI UNA MENOS!".

El femicidio de Nilda González

Un hombre de 36 años, identificado como Juan Darío Sanabria Báez, se dirigió a la DDI de Moreno para denunciar que su esposa, Nilda, había sido secuestrada tras ir al médico en Morón. Fue así como el viernes por la mañana, se dio inicio a la investigación para conocer el paradero de la mujer desaparecidda. Según sus dichos, los captores le enviaron mensajes de WhatsApp desde el celular de ella exigiéndole la entrega de 100 mil dólares para liberarla. Caso contrario, la iban a matar y venderían sus órganos.

Ante la denuncia, los investigadores analizaron los teléfonos de la pareja y determinaron que la última ubicación de ambos aparatos fue en la Ruta N° 24. Además, informaron que el hombre -que oficiaba de albañil- cobraba un sueldo mínimo por una obra y era propietario de un Renault 19. Poco después, el propio Sanabria Báez confesó a la policía que había asesinado a su mujer, que descuartizó el cuerpo y lo arrojó en un campo cercano a la ruta mencionada.

El femicida contó que el jueves por la noche, luego de la cena con sus hijos, comenzaron a discutir por una presunta infidelidad en la relación. Dicha discusión se habría extendido hasta la madrugada cuando, según el propio Báez, tomó un cuchillo y la asesinó de varias puñaladas. Personal de la DDI realizó los debidos rastrillajes en un predio ubicado en la Av. San Fernando del barrio El Quijote de Cuartel V -límite de Moreno y José C. Paz-, donde hallaron los restos de la mujer.

La fiscal Luisa Pontecorvo, a cargo la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, asumió el control de la causa. Dispuso un allanamiento en la casa de la pareja, donde se encontraron manchas de sangre y se continuaron las tareas de búsqueda de otras extremidades en un pozo ciego. Los efectivos secuestraron varios cuchillos, que podrían ser el arma homicida.

Sanabria Báez será indagado por la fiscal por el delito de "homicidio agravado por el vínculo y femicidio", que prevé la pena de prisión perpetua.