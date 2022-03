Violación en Palermo: la madre de un acusado aseguró que la víctima "sabía lo que hacía"

Jorgelina, madre de Thomás Domínguez, aseguró que su hijo es "absolutamente inocente" y sostuvo que "la chica sabía lo que estaba haciendo" porque estaba consciente al momento del hecho. También contó que la echaron del trabajo por el revuelo mediático del caso.

Habló a la prensa la madre de Thomás Domínguez, uno de los seis acusados por la violación grupal en Palermo. La mujer identificada como Jorgelina contó a Nosotros a la Mañana (El Trece) que apenas pasó todo pudo hablar con su hijo y, al día de hoy, afirma que es "absolutamente inocente".

Domínguez es uno de los seis jóvenes detenidos que fueron identificados gracias a varios videos de las cámaras de seguridad y de los vecinos que estuvieron en la escena del crimen el pasado 28 de febrero en el barrio porteño de Palermo. Él fue identificado como uno de los dos hombres que actuaron de "campana" de la violación, ya que se encontraban afuera del auto blanco estacionado en Serrano al 1300.

Ahora, la madre habló sobre lo ocurrido, acusó a la víctima de ser responsable de los hechos y aseguró: "Hablé con Thomas, nos contó todo cómo fue. Mi visión es que mi hijo es absolutamente inocente, por lo que él me relata cómo fueron los hechos. En la cámara también puedo ver que la chica sabía lo que estaba haciendo”.

Al consultarle por qué creía que la joven era consciente de lo que estaba haciendo, la mujer respondió: "Los panaderos cuando la encuentran estaba bien estabilizada".

Sobre su situación en particular, dijo que "al tercer día de lo sucedido me encuentro con una carta del despido en mi trabajo". "No sé si soy víctima, pero la estamos pasando muy mal", afirmó Jorgelina y reveló: "Tuvimos amenazas, escraches en San Miguel. La foto de mi hija, sin ser la culpable, rodó por todo San Miguel. No puede conseguir trabajo… nos quedamos todos sin trabajo, ella no estaba en blanco, pero también se quedó sin trabajo por este motivo. La estamos pasando muy mal".

Jorgelina contó que su hijo ampliará su declaración esta semana. El joven de 21 años tiene defensa propia, distinta a la de los otros acusados, y había pedido que lo excarcelaran, pero el juez lo rechazó.

Además, desde la cárcel escribió una carta en la que contó que lo ocurrido fue "una experiencia más entre tantas otras" de su vida y afirma que es inocente. Además, sostiene que mantiene tranquila su conciencia "por nunca haber 'revasado' los límites" de la víctima y en ningún momento repudia el hecho.

El juez en lo Criminal y Correccional 21, Marcos Fernández, procesó hoy con prisión preventiva a Ángel Pascual Ramos (23), Lautaro Dante Ciongo Pasotti (24), Thomas Fabián Domínguez (21), Steven Alexis Cuzzoni (20), Franco Jesús Lykan (24), Ignacio Retondo (22) y Thomas Fabián Domínguez (21), los seis detenidos por la violación grupal. El magistrado trabó también un embargo sobre sus bienes por 35 millones de pesos.

Los seis acusados fueron procesados por "abuso sexual con acceso carnal, agravado por la intervención de dos o más personas" pero Retondo y Domínguez suman además una imputación por las "lesiones leves" que le provocaron a un testigo. La figura que se aplicó en los seis procesamientos prevé una pena de entre 8 y 20 años de cárcel.