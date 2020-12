El periodista de C5N y mejor relator de todos los tiempos, Víctor Hugo Morales, fue internado para quedar en observación por una leve arritmia en el corazón, que arrastra hace tiempo y por el cual recibe atención. Desde su entorno explicaron a El Destape que se encuentra bien y que quedó a disposición de los médicos para ajustar la medicación correspondiente.

"Como Víctor Hugo en 10 días iba a hacerse una escapada a Uruguay, empezó a hacer controles para dejar tranquilo a la familia de que está impecable. Lo único a resolver es que Víctor Hugo toma una medicación desde hace muchos años por una arritmia pequeñísima producto de haber sido un aplicado deportista durante gran parte de su vida. Y ahora tiene que dejar de ingerir esa dosis por unas horas para ajustarla a lo que corresponde y necesita. Por eso es menester que quede en observación", precisaron desde su entorno. Y agregaron: "Para evaluar cómo funciona su cuerpo los médicos prefieren tenerlo cerca".

En su programa radical habitual, el conductor llevó tranquilidad a los oyentes y a su público y explicó que quedará internado en observación dos días más por precaución. "Estoy afuera de los temas, estoy internado desde ayer y voy a permanecer así un par de días", adelantó.

"Tengo una arritmia y en estas épocas maradonianas tan especiales, parece que tuvo algún percance, amanecí mareado y demás y me trajeron a una clínica. Me tengo que cuidar 48 o 72 horas por precaución y voy a estar ausente del programa", informó.

Asimismo, ahondó en que la decisión de que permanezca internado se debe a "una cuestión de observación y prudencia de no trabajar demasiado hoy". "Me han reclamado que haga lo menos posible esta jornada, quizás mas tarde me daré el gusto de estar más tiempo", manifestó el periodista.