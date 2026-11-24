La vacuna contra el dengue no está indicada de rutina para mayores de 60 años. Foto: Magnific

Con la llegada del calor, vuelven los mosquitos y la preocupación por el dengue. En los últimos años se desarrollaron vacunas, sin embargo, estas no están indicadas para todos los sectores de la población. Por ejemplo, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no recomiendan la aplicación en pacientes inmunodeprimidos, embarazadas, mujeres en período de lactancia, menores de 4 años y mayores de 60 años. Sobre este último sector, Rodrigo Moreyra, médico infectólogo (MN 175448), explicó a El Destape por qué la vacuna no está indicada de forma rutinaria para ellos.

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Aunque suele pensarse que está contraindicada, la vacuna contra el dengue no está prohibida para los mayores de 60 años, sino que no se recomienda su aplicación de manera rutinaria. Moreyra explicó que esto se debe a que "los estudios científicos que se hicieron para validar la vacuna están hechos principalmente en población pediátrica, entre los 4 y los 16 años aproximadamente, y esos datos después están traspolados a población entre 16 y 60 años".

La vacuna contra el dengue no está indicada de rutina para mayores de 60 años. Foto: Magnific

En este sentido, el médico infectólogo agregó que "no hay estudios que validen la eficacia de la vacunación en mayores de 60". Sin embargo, aclaró: "Eso no quiere decir que si una persona mayor de 60 años se quiere vacunar no lo puede hacer o que le genere algún tipo de daño, sino que en realidad, como no hay un sustento científico establecido per se, no es una indicación de rutina".

¿Se puede vacunar una persona +60 contra el dengue?

Como explica Moreyra, si una persona mayor de 60 años se quiere vacunar contra el dengue, puede hacerlo a pesar de no estar indicado en su calendario de vacunación. "Habitualmente, si la persona tiene más de 60 años y solicita la vacuna, hay que evaluar algunas otras cuestiones. Por ejemplo, el estado de salud en general, es decir, que esté bien de sus defensas, que no sea un inmunocomprometido, ni que tenga algún tipo de enfermedad de base que sea severa", indicó el especialista.

En este sentido, sumó: "También habría que evaluar si la vacunación es solo preventiva o se quiere aplicar porque se va a algún área endémica o con altas probabilidades de contacto con dengue. También puede indicarse la vacunación cuando una infección por dengue podría agravar la enfermedad de base del paciente. En esos casos, se recomienda la vacunación. Pero si no, tratamos de no aplicarla en mayores de 60, dado que no hay una evidencia científica que sustente que la vacunación sea efectiva y produzca los anticuerpos necesarios para disminuir el riesgo", cerró.