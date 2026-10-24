Cómo cuidar la piel después de los 60 años: la rutina que recomiendan los especialistas

Con el paso del tiempo, la piel cambia y la rutina de cuidado debe modificarse para acompañarla. Entre la pérdida de hidratación, la menor producción de colágeno y ciertas manchas, los expertos señalan que es clave mantener un skincare constante y concentrarse no solo en las arrugas, sino también en la pérdida de elasticidad.

{{{htmlAmp}}}

Cómo cuidar pieles maduras: la rutina para el día y la noche

Los especialistas coinciden en que después de los 60 años no alcanza con incorporar ingredientes antiedad: lo más importante es sostener una rutina diaria constante, con pasos simples, para el día y la noche.

La rutina de la mañana: proteger la piel

Paula Brezavseck, asistente médica y fundadora de una clínica de cuidado de la piel, explicó en diálogo con Glamour que la rutina matinal se enfoca en defender la piel de los rayos UV, la contaminación y el estrés oxidativo. Estos son los pasos que no deberían faltar:

Limpieza suave: un limpiador suave e hidratante en crema o a base de aceite es clave para eliminar las impurezas sin dañar la barrera natural de la piel.

un limpiador suave e hidratante en crema o a base de aceite es clave para eliminar las impurezas sin dañar la barrera natural de la piel. Un sérum con vitamina C (opcional): la dermatóloga Debbie Palmer la define como un “potente antioxidante” que protege del daño de los rayos UV y de la contaminación. Además, ayuda a formar colágeno y a atenuar las manchas.







Para los expertos la clave es seguir una rutina de skicare con constancia

la dermatóloga Debbie Palmer la define como un “potente antioxidante” que y de la contaminación. Además, Hidratación extra: si la piel se siente seca durante el día, se puede sumar un sérum con péptidos o ácido hialurónico. Así la piel luce más lisa y se reduce el aspecto de las arrugas por deshidratación.

si la piel se siente seca durante el día, se puede sumar un sérum con péptidos o ácido hialurónico. Así la piel luce más lisa y se reduce el aspecto de las arrugas por deshidratación. Crema hidratante: es recomendable una fórmula sin fragancia, que contenga ácido hialurónico, ceramidas o glicerina, para retener el agua y mantener la piel hidratada.

es recomendable una fórmula sin fragancia, que contenga ácido hialurónico, ceramidas o glicerina, para retener el agua y mantener la piel hidratada. Protector solar: es el paso fundamental. Brezavseck lo considera “esencial”, sobre todo en rostro, cuello y manos, porque la exposición al sol es una de las principales causas del envejecimiento visible. Debe ser de amplio espectro y con factor 30 o más, incluso en invierno o si se pasa el día en interiores.

La rutina de la noche: reparar y recuperar

Si la mañana es para proteger, la noche es para reparar. Los activos trabajan mejor mientras se duerme, sin la interferencia del ambiente. Y como los procesos naturales de reparación de la piel se vuelven más lentos con la edad, Brezavseck destaca que la constancia nocturna “se vuelve especialmente importante”.