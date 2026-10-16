Ana Santamarina, experta en dermocosmética: "A los 50, 60 o 70 no se trata de tener la piel de los 30, sino de cuidar la que tenemos ahora".

Con el paso del tiempo, es natural que la piel cambie y que el cutis de los 30 no sea el mismo que el de los 50, 60 o 70. Según expertos en dermocosmética, no se trata de tener expectativas irreales y querer recuperar aquella piel joven, sino de abrazar el paso del tiempo, respetar la naturaleza de la piel y estar atento a lo que necesita actualmente.

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Para Ana Santamarina, experta en dermocosmética y fundadora de Santamarina Cosmetics, la clave está en comprender las necesidades de cada etapa y aprender a cuidar la piel sin perseguir una juventud permanente. "A mí me habría gustado saber antes que muchos de esos cambios no significaban que de repente estuviera envejeciendo mal. Significaban que mi piel estaba entrando en otra etapa y necesitaba que yo entendiera mejor lo que le estaba pasando", señaló en Telva.

Cómo cuidar la piel a partir de los 50 años, según expertos.

Qué cambios experimenta la piel durante la perimenopausia

La perimenopausia puede comenzar varios años antes de la última menstruación y no se manifiesta de la misma manera en todas las mujeres. Durante esta transición, las fluctuaciones hormonales, especialmente la disminución de estrógenos, pueden influir en la capacidad de la piel para retener agua, su grosor y el mantenimiento del colágeno.

Entre las señales que pueden aparecer se encuentran la sequedad, la tirantez, una textura diferente, la pérdida de luminosidad, una mayor sensibilidad y una disminución de la elasticidad. Sin embargo, estos síntomas no son exclusivos de esta etapa ni permiten identificarla por sí solos. La exposición solar acumulada, la alimentación, el entorno y los hábitos cotidianos también influyen en el estado de la piel. Por eso, reconocer sus necesidades resulta fundamental para adaptar los cuidados sin recurrir automáticamente a más productos.

Cómo adaptar la rutina cosmética a las nuevas necesidades

Cuando la piel empieza a sentirse más seca o incómoda, puede ser conveniente incorporar fórmulas más nutritivas, con ingredientes humectantes y lípidos que ayuden a mantener la barrera cutánea. En cuanto a los activos, los retinoides pueden contribuir a mejorar la textura y algunos signos del fotoenvejecimiento. La vitamina C y la niacinamida también pueden formar parte de la rutina, según las características de cada piel y la tolerancia individual. La concentración y la frecuencia de uso deben ajustarse para evitar irritaciones. La protección solar diaria sigue siendo esencial para reducir el daño provocado por la radiación ultravioleta y prevenir el fotoenvejecimiento.

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¿Sirven los suplementos para mejorar la piel?

Además de los cosméticos, existen complementos alimenticios formulados específicamente para la perimenopausia y la menopausia. Menoglow, de Santamarina Cosmetics, combina nueve ingredientes, entre ellos glicina, prolina, lisina, vitamina C, ácido hialurónico, extracto de lúpulo, cimicífuga, inositol y coenzima Q10. Sin embargo, los suplementos no sustituyen una alimentación equilibrada ni los tratamientos médicos cuando son necesarios. Su utilidad depende de la composición, la evidencia disponible y las necesidades individuales.