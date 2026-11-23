El dengue es una infección viral que se transmite principalmente por la picadura de mosquitos infectados. Si tenés fiebre y síntomas compatibles, es clave consultar a un centro de salud, que evites automedicarte y prestarle atención a los signos de alarma, incluso cuando la fiebre comienza a bajar.

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¿Cuáles son los síntomas del dengue?

El dengue puede causar fiebre, dolor de cabeza, molestias musculares y sarpullido, aunque no todas las personas presentan los mismos síntomas. Algunas infecciones, incluso, transcurren sin manifestaciones. Según el Ministerio de Salud de la Nación, hay que sospechar de dengue si aparece fiebre de 38 °C o más acompañada de uno o varios de estos síntomas:

Dolor de cabeza o detrás de los ojos.

Dolor muscular o en las articulaciones.

Náuseas, vómitos o diarrea.

Malestar general.

Sarpullido en la piel.

Sin embargo, estos síntomas no confirman por sí solos el diagnóstico: también pueden aparecer en otras enfermedades. Por eso, es clave que un equipo de salud te evalúe y realice los estudios necesarios. La mayoría de las personas con dengue no presenta síntomas o cursa cuadros leves, pero la enfermedad también puede evolucionar a formas graves y es clave el seguimiento médico y el reconocimiento temprano de las señales de alerta son fundamentales.

¿Cuáles son los signos de alarma y cuándo ir a una guardia?

Ante cualquiera de los siguientes signos de alarma, acudí de inmediato a una guardia o centro de salud, aunque la fiebre haya bajado o ya no tengas fiebre:

Dolor abdominal intenso o continuo.

Vómitos persistentes.

Sangrado de nariz, encías u otras mucosas.

Somnolencia, irritabilidad o decaimiento marcado.

Dificultad para respirar.

La desaparición de la fiebre no siempre significa que el dengue terminó. De acuerdo con la OPS, en algunas personas los signos de alarma aparecen alrededor de ese momento, por lo que es especialmente importante mantener el seguimiento indicado y consultar de inmediato si el cuadro empeora.

¿Qué hacer si creo que tengo dengue?

El primer paso es acudir al centro de salud más cercano para recibir una evaluación. No esperes a tener todos los síntomas ni te automediques. Si viajaste recientemente o estuviste en una zona donde circula dengue, comentáselo al profesional que te atienda. Las personas embarazadas o con enfermedades preexistentes, como diabetes o hipertensión, deben acudir inmediatamente a un servicio de salud ante la sospecha, según recomienda el Ministerio de Salud.

Mientras buscás atención, tomá líquidos para evitar la deshidratación. Si el equipo de salud confirma el diagnóstico o considera probable que se trate de dengue, seguí sus indicaciones y asistí a los controles pautados, incluso cuando empieces a sentirte mejor.

¿Cómo es el tratamiento para el dengue?

No existe un medicamento específico que elimine el virus del dengue. El tratamiento se orienta a aliviar los síntomas, mantener una hidratación adecuada y controlar la evolución de la enfermedad. En los casos graves puede ser necesaria la internación.

Para la fiebre o el dolor, el personal de salud puede indicar paracetamol. Consultá antes de tomarlo y respetá la dosis indicada. No tomes aspirina, ibuprofeno ni otros antiinflamatorios por tu cuenta: pueden aumentar el riesgo de sangrado. Tampoco uses antibióticos para tratar el dengue: al ser una infección viral, no actúan contra el virus. Si tomás medicación de forma habitual, consultá al equipo de salud antes de modificarla.