La Ciudad de Buenos Aires habilitó una nueva herramienta para que los vecinos puedan reportar posibles criaderos de mosquitos y solicitar la intervención de los equipos encargados de las tareas de prevención del dengue.

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La opción quedó incorporada al sitio oficial porteño y permite informar la presencia de recipientes u otros espacios donde pueda reproducirse el Aedes aegypti, la especie transmisora de la enfermedad, además de otras dolencias como zika, chikungunya y fiebre amarilla.

¿Cómo reportar un posible criadero de mosquitos en la Ciudad?

Para realizar el aviso, los vecinos deben ingresar al apartado “Dengue: reportá posibles criaderos de mosquitos” dentro del sitio oficial de Buenos Aires Ciudad y completar el formulario correspondiente. La herramienta está destinada a comunicar la existencia de lugares que puedan favorecer la reproducción del insecto.

El Aedes aegypti tiene hábitos domiciliarios y peridomiciliarios y suele utilizar recipientes artificiales con paredes rígidas para depositar sus huevos. Entre los lugares que pueden convertirse en criaderos aparecen baldes, tachos, botellas, neumáticos, tanques y portamacetas.

Los huevos pueden permanecer durante más de un año sin agua y, cuando se combinan condiciones de calor y lluvias, avanzar hacia las etapas de larva, pupa y mosquito adulto. Por ese motivo, la eliminación de recipientes que acumulen agua constituye una de las principales medidas preventivas.

“El dengue se previene durante todo el año, pero este es el momento de intensificar los cuidados y anticiparnos a los meses de mayor circulación del mosquito”, enfatizó el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.

¿Cómo evitar la aparición de posibles criaderos de mosquitos en la Ciudad?

Entre las recomendaciones se encuentra dar vuelta o eliminar los recipientes que puedan juntar agua, renovar diariamente el contenido de bebederos de mascotas, mantener tapados los tanques y limpiar canaletas y desagües. También se aconseja vaciar los colectores de lluvia o de equipos de aire acondicionado y mantener patios, balcones y terrazas sin objetos que puedan acumular líquido.

La Ciudad también recomienda colocar mosquiteros en puertas, ventanas y rejillas, además de utilizar repelente como medida de protección frente a las picaduras. La fumigación, en tanto, no constituye una herramienta preventiva general porque no elimina los huevos ni las larvas y se reserva para determinadas situaciones epidemiológicas.