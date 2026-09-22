Un nuevo caso de dengue fue confirmado este martes a través del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) de la semana epidemiológica (SE) 36; el mismo fue detectado en la provincia de Buenos Aires, con antecedente de viaje a Ecuador y correspondiente al serotipo DENV-3, que se suma a los dos casos confirmados en la misma jurisdicción en la SE 32.

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El mapa epidemiológico: tres confirmados y casi 500 en estudio

Según un informe, siete casos de dengue fueron clasificados como probables en las provincias de Salta, Entre Ríos y Buenos Aires, 489 permanecen en estudio como casos sospechosos y 376 fueron descartados. El total de confirmados en lo que va de la temporada 2026-2027 asciende a tres casos y se mantiene el escenario de bajo riesgo con interrupción de la transmisión viral autóctona.

¿Cuál es el riesgo actual de transmisión autóctona de dengue?

El análisis temporal de los casos notificados entre 2022 y 2026 evidencia que el número de casos se mantiene en niveles bajos, sin variaciones significativas respecto del mismo período de la temporada anterior y considerablemente por debajo de los máximos registrados durante los años epidémicos.

Si bien esta tendencia sugiere una interrupción de la transmisión viral autóctona sostenida en el territorio nacional, persiste la necesidad de mantener una vigilancia intensificada ante la posibilidad de circulación en áreas con condiciones socio demográficas, ambientales y epidemiológicas favorables para la transmisión como ingreso de nuevos serotipos a partir de casos importados.

Detectan posibles casos de fiebre chikungunya

En cuanto a la fiebre chikungunya, no se registraron nuevos casos en la SE 36, manteniéndose el caso confirmado en la semana anterior en la provincia de Salta, pero se notificaron seis casos que fueron clasificados como probables de los cuales cinco también se encuentran en la provincia de Salta (departamentos Gral. San Martín, Orán y Rivadavia) y uno corresponde a Formosa.

Considerando el brote de fiebre chikungunya que tuvo lugar en el Noroeste de Argentina (NOA) durante este año y la posibilidad de circulación simultánea de distintos arbovirus, se recomienda mantener una vigilancia intensificada y sostener la búsqueda de chikungunya entre los casos de síndrome febril agudo inespecífico, con especial atención a la detección oportuna de posibles nuevos focos de transmisión.

Con información de Noticias Argentinas