Vacunación contra el COVID-19 en Argentina: más del 60% de los mayores de 18 años con una dosis

El nuevo hito en el plan estratégico de vacunación contra el COVID-19 en la Argentina lo informó el Ministerio de Salud nacional. A su vez, en 13 de las 24 jurisdicciones de todo el país ya se superó ese porcentaje.

Avanza el Plan Estratégico de Vacunación contra el COVID-19 en toda la Argentina y este miércoles se marcó un nuevo hito: el país superó el 60 por ciento de inmunizaciones con una dosis en la población mayor de 18 años, según detallaron desde el Ministerio de Salud nacional. Se trata de un 60,85 por ciento de vacunación con una dosis en la población mayor de 18 años, asimismo, en 13 de las 24 jurisdicciones de todo el país ya se superó ese porcentaje.

Es así que, dentro de esa franja etaria ya fueron inmunizadas con la primera dosis un total de 20.605.189 personas sobre las 33.864.636 que cuentan en su poder con el Documento Nacional de Identidad (DNI), según datos de la Dirección Nacional de Población a partir de la base del Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Las jurisdicciones que superaron el porcentaje promedio de vacunados

Se trata de 13 jurisdicciones en las que se superó el porcentaje promedio en todo el territorio nacional, estas son: San Luis (67,83%), La Pampa (66,60%), La Rioja (65,68%), Neuquén (63,99%), Jujuy (63,91%), Tucumán (63,86%), San Juan (63,81%), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (62,48%), Mendoza (62,34%), Santa Fe (62,31%), Buenos Aires (61,76%), Formosa (61,76%) y Córdoba (61,01%).

Respecto a la cantidad de vacunas que recibió la Argentina hasta ahora son un total de 31.255.730 dosis, de las cuales 11.868.830 corresponden a Sputnik V, (9.375.670 del componente 1 y 2.493.160 del componente 2); 9.072.000 a Sinopharm; 580.000 a AstraZeneca-Covishield, 1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo COVAX de la OMS, y 7.790.900 a las de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina.

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta la mañana del miércoles se distribuyeron 28.283.544 dosis en todo el territorio, al tiempo que se aplicaron 25.718.531. De ese total, hay 20.605.189 personas inoculadas con la primera dosis, y 5.113.342 cuentan con el esquema completo de vacunación.

Llegan más vacunas para el plan estratégico de vacunación en la Argentina

En tanto este jueves, un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas (AA) llegará al país desde China con más dosis de la vacuna Sinopharm contra el COVID-19, en el marco del operativo que durante este mes traerá un total de 8 millones de dosis. El arribo del vuelo al aeropuerto de Ezeiza está previsto para las 19.

Se trata del Airbus 330-200, matrícula LV-GIF, con el número de vuelo AR1078, que partió el martes desde Ezeiza, aterrizó después del mediodía en el aeropuerto de Beijing e inició este miércoles por la tarde el regreso al país, para arribar, previa escala en Madrid, este jueves a las 19. Este vuelo, que retorna a la Argentina bajo el número AR1079, se cruzó a la altura de Francia durante la madrugada argentina con otro vuelo -el AR1080- que despegó este jueves de Ezeiza también rumbo a China.

"Están saliendo y llegando vuelos prácticamente todos los días y eso demuestra el esfuerzo enorme que se está haciendo para seguir inmunizando a la población", señaló Pablo Ceriani, presidente de la compañía de bandera, en un comunicado de prensa.

Argentina lideró el ranking mundial de vacunación en la última semana

Con la última actualización del 9 de julio, Argentina ocupó el primer puesto mundial por la cantidad de dosis diarias aplicadas cada 100 personas, según el informe del sitio Our World in Data, de la Universidad de Oxford. Con 0,87 dosis cada 100 personas, Argentina superó a países como Italia (0,86 vacunas cada 100 habitantes), Francia (0,84), China (0,82) y Alemania (0,76). En la región, detrás de la Argentina se ubicó Brasil con un ritmo de vacunación de 0,62 dosis cada 100 personas en el promedio semanal.

"En la Argentina se aceleró mucho el ritmo de vacunación en las últimas semanas gracias a la disponibilidad de dosis", dijo a Télam la docente e investigadora Soledad Retamar, quien integra el Grupo de Investigación en Bases de Datos (GIBD) de la Facultad Regional Concepción del Uruguay, dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

En relación al informe que ubica al país liderando el ranking de inoculaciones durante los últimos siete días, Retamar explicó que "en el caso de países como los Estados Unidos llegaron a un techo en la cantidad de personas que quieren vacunarse y les está costando superarlo".

Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, destacó las cifras de Our World in Data. "Impresionante como está creciendo el ritmo de vacunación en Argentina. Y esto ya no se detiene. Fuerza, que cada vez falta menos!", escribió Gollan.