El primer paso infalible es elegir y aplicar el protector solar de forma correcta y constante.

Si estás planeando escapar a las playas de la costa atlántica, Brasil o cualquier destino soñado, estos 7 consejos prácticos son tu mejor aliado. Te van a ayudar a evitar los clásicos problemas playeros: quemaduras, arena en todos lados y golpes de calor. Acá te contamos cómo vivir unas vacaciones playeras perfectas.

7 consejos infalibles para las vacaciones en la playa

1. El protector solar: tu mejor aliado

El sol, especialmente en verano, no perdona. El consejo infalible es: usá dos protectores. Uno de FPS 50+ resistente al agua para el cuerpo (acordate que tiene que ser aplicado 30 minutos antes de salir), y otro específico para el rostro, de textura ligera, para reaplicar sobre la piel. Recordá: cada 2 horas y después de cada baño, sin excepción. Tené en cuenta que hay marcas de "toque seco" que evitan que te quedes todo aceitoso

2. El equipo bien preparado: para todo

No solo es la toalla y la sombrilla. Armá un kit todo terreno para un día en la playa:

Una bolsa hermética (dry bag) para el celular, las llaves y la billetera. Nada de arena en los puertos USB.

Broches grandes para agarrar la toalla a la reposera. El viento de la costa es traicionero.

Una botella térmica con agua helada y unos snacks prácticos, como frutos secos. Te salva de pagar de más en la playa.

3. La estrategia de las dos bolsas

¿Cansado de que todo termine mojado y arenoso? Adoptá el sistema infalible: tenés que usar dos bolsas. La primera, la interior, la usás para ropa seca, la cámara y lo que no debe mojarse. En cambio, en la segunda, la exterior, ponés el traje de baño mojado, las ojotas con arena y la toalla húmeda. Vas a ver que al volver al hotel o departamento, solo lavás la segunda. Orden garantizado.

4. Hidratación y comida: la combinación ganadora

El sol, la sal y el aire te deshidratan rápido. Por cada trago o cerveza, tomá un vaso grande de agua. En la comida, elegí opciones frescas: ensaladas o pescado a la plancha en lugar de frituras pesadas. Y no te olvides de la fruta local, como la sandía, que es hidratante.

Organizar tu equipo con una sencilla estrategia te evita el clásico caos de arena y cosas mojadas.

5. Los horarios inteligentes del viajero

Para evitar las multitudes y el sol más fuerte:

Mañana (8 a 11 hs): la playa está más vacía y el sol es más suave. Ideal para nadar.

Mediodía (11 a 16 hs): hora de buscar la sombra, almorzar o descansar en el alojamiento.

Tarde (después de las 16 hs): volvé para disfrutar del atardecer y un clima más fresco.

6. Protección para tus pertenencias y tu tranquilidad

Permitite relajarte sin estar pendiente de tus cosas. En primer lugar, dejá el documento original y tarjetas de más en la caja fuerte del hotel o donde te hospedes. Si no es necesario tenerlos encima, mejor dejarlos seguros.

Guardá las llaves y el dinero en un envase vacío de protector solar dentro de tu bolso playero común. Algunos viajeros usan algún otro elemento que no levante sospechas, por ejemplo, el pañal de un bebé.

En caso de que vayas en grupo, turnarse para cuidar las cosas es una excelente idea porque permite que todos naden tranquilos.

7. Cuidados post solares

Reparar la piel al final del día es clave: date una ducha con agua tibia al volver para retirar sal y arena, después aplicá post-solar o aloe vera en todo el cuerpo. Si lo tenés en la heladera, es un lujo. Por último, para el rostro, una mascarilla hidratante por la noche hace maravillas.