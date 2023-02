Cómo cuidar un tatuaje en verano: Consejos útiles

¿Sabías que en Argentina el 43% de las personas tiene al menos un tatuaje? Esto según la encuesta "Where Tattoos Are Most Popular" realizada en 2018 por Dalia Research. Lo anterior coloca a Argentina como el quinto país con más tatuajes en el mundo. En un país donde los tatuajes son cosa de todos los días, es importante conocer cómo cuidar un tatuaje durante esta época de vacaciones.

Si querés que tu tatuaje siga luciendo bien acá hay algunas recomendaciones importantes que debés tener en cuenta. Todo contacto que reciba tu piel por parte de los rayos UV puede dañarla. Más aún, si no tomás medidas de precaución, como usar protector solar.

Pero las personas que tienen tatuajes deben saber que el contacto con el sol puede ocasionar que los mismos se aclaren. Esto se debe a las tintas con las cuales están hechos. Por ello hemos armado una guía esencial para que puedas cuidar de tu tatuaje durante esta temporada de vacaciones.

Tatuajes y el sol

Tomar la decisión de hacerse un tatuaje puede llevar años o meses. Depende mucho de los gustos personales. Pero cuando se toma la decisión, se elige el diseño y ¡que sea arte!. Un buen tatuador siempre advertirá a sus clientes que los tatuajes, al igual que la piel, deben ser protegidos de la exposición solar.

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y hoy en día seguro conocés los riesgos que enfrenta a los rayos solares. Una piel sobreexpuesta al sol puede quemarse, dañarse, arrugarse e inclusive, desarrollar cáncer de piel.

¿Sabías que incluso un tatuaje oculto es susceptible al daño causado por el sol? Los rayos del sol pueden ocasionar:

Cicatrices sobre el tatuaje

Decoloración

Propagación del color

¿Cómo daña el sol los tatuajes?

Ya sabemos que hay tres daños esenciales que puede ocasionar el sol sobre los tatuajes. Pero, ¿cómo suceden? Cuando una persona con tatuajes se expone directamente al sol, los rayos de éste pueden ser absorbidos por la piel y por el pigmento del tatuaje.

Los tatuajes se encuentran debajo de dos capas de piel. La parte superior de la piel es como un filtro que se encuentra entre el sol y el pigmento del tatuaje. Pero, cuando los rayos del sol hacen contacto con la piel y la oscurecen (el bronceado), los colores del pigmento pueden desvanecerse, sin importar qué tan oscuros estén.

Rayos UVA y UVB

Lo anterior sucede porque el sol emite rayos ultravioleta (UV). Existen los rayos UVC, que son agresivos, pero en su mayoría son absorbidos por la capa de ozono. Sin embargo, los dos tipos de rayos que sí pueden afectar a los seres vivos son los rayos UVA y rayos UBV.

Rayos UVA: penetran la piel y ocasionan arrugas, manchas y líneas de expresión. Este tipo de rayos pueden decolorar las tintas de los tatuajes. Las tintas más claras pueden desvanecerse más rápido que las oscuras.

Rayos UVB: ocasionan quemaduras por el sol y son los responsables de causar daños a las partes superiores de la piel.

Tatuajes nuevos y el sol

¿Sabías que los tatuajes nuevos son más susceptibles a dañarse por el sol? Esto se debe a que un tatuaje recién hecho es prácticamente una herida abierta que no cuenta con protección.

Imaginá una herida en cualquier otra parte de tu cuerpo que esté expuesta al sol… la historia es diferente.

Incluso siendo un novato en el tema de los tatuajes, tenés que haber escuchado el término "cicatrización". La piel tatuada se considera como una herida abierta hasta que se termina el proceso de formación de costras.

El proceso de cicatrización puede tardar entre dos y tres semanas. Pero también hay factores a considerar como la ubicación del tatuaje, así como su tamaño.





En conclusión, un tatuaje nuevo es más susceptible al daño solar (rayos UVB) porque se trata de una herida abierta. Así que ¡ojo! Tu tatuaje nuevo puede desarrollar ampollas, pelarse, generar comezón e incluso desvanecerse.

Tomá nota. Te contamos cómo cuidar un tatuaje del sol.

Cómo proteger la piel con tatuajes

Repasemos los consejos clave para cuidar un tatuaje del sol en temporada de verano.

Usá protector solar

Cuando tenés un tatuaje nuevo o un tatuaje que aún está cicatrizando, es importante protegerlo de la luz solar directa.

De preferencia, evitá definitivamente la exposición solar directa sobre el tatuaje hasta que finalice su proceso de cicatrización. Podés colocar una venda o ropa que lo cubra.

Cuando ya haya cicatrizado, asegurate de aplicar un protector solar de amplio espectro con un SPF 30 al 50. Como mínimo, aplicalo cada dos horas cuando estés al sol.

Un tatuaje curado aceptará más fácilmente el bloqueador solar que uno que está cicatrizando. Lo anterior es debido a que los protectores solares contienen minerales y químicos que pueden irritar una piel no sana.

Si querés cuidar el planeta, podés optar por usar protectores solares minerales. Recordá: usalos sólo en pieles sanas y curadas.

¿Qué protectores solares se recomiendan?

Se recomienda que escojas un protector solar en versión crema ya que es más fácil observar cuando lo aplicás. Así, te asegurás de cubrir todo el tatuaje. Podrías elegir también otro tipo como aerosoles o polvos pero tené en cuenta que no son tan visibles.

Cubrí el tatuaje

Como mencionamos arriba, hasta que tu tatuaje no esté totalmente curado, se recomienda que no esté expuesto a los rayos solares en absoluto. Son aproximadamente tres semanas en lo que tu piel se cura. Esperá al mes para poder lucirlo con la protección solar adecuada.

Mantené limpia la zona

Esta recomendación para cuidar un tatuaje es obvia si recordamos que se trata de una herida abierta. Si no mantenés la zona limpia, se puede generar una infección. Evitá estas molestias y mejor mantené limpia la zona de tu tatuaje.

Tomá suficientes líquidos

Una piel seca puede debilitar su potencial de mantenerse saludable. Si no tomás suficientes líquidos ni te mantenés hidratado, el tatuaje puede tardar más en curarse.

Evitá las camas bronceadoras

Justo como la recomendación de evitar que los rayos solares impacten directamente sobre tu tatuaje, el mismo consejo aplica a las camas bronceadoras.

¿Qué hacer cuando se quema la piel?

Si la zona donde se encuentra tu tatuaje sufrió una quemadura ocasionada por el sol, seguí los siguientes pasos.

Ponete una compresa fría sobre la piel quemada. Aplicá un humectante hipoalergénico sobre la piel quemada. Tomá abundante líquido. Monitoreá la zona quemada. En caso de presentar fiebre o hinchazón sobre el área del tatuaje, acudí con un médico. Cuando la piel esté totalmente curada podés optar por volver con tu tatuador y dar una renovación.

Conclusión

Cuidar un tatuaje en verano exige tomar algunas precauciones para protegerlo de los dañinos rayos solares. Cubrí el tatuaje con ropa adecuada hasta que esté completamente curado. Luego, asegurate de aplicar un protector solar con un FPS 30 como mínimo.

Mantené la zona limpia y tomá suficientes líquidos para mantenerte hidratado. Con estos consejos podés asegurarte de que tu tatuaje se mantendrá en perfectas condiciones en cualquier estación del año.

Siguiendo unos sencillos pasos podés cuidar un tatuaje.