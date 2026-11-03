La Universidad de Buenos Aires (UBA) subastará prendas donadas por varios deportistas entre los que se encuentran los jugadores de la Selección Argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, Julián Álvarez y Enzo Fernández; el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto; y el exbasquetbolista Manu Ginóbili.

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El remate será el 12 de noviembre en la Facultad de Derecho, donde se realizará la primera edición de La Noche de la UBA, una iniciativa que convocará cada año a toda la sociedad para "apoyar" un objetivo solidario diferente, cuyo destinatario será "siempre la Universidad".

En esta ocasión, el evento apunta a la recaudación de fondos para equipar al Hospital de Clínicas "José de San Martín" con una plataforma robótica quirúrgica de última generación. Es por ello, que durante subastarán objetos donados por personalidades reconocidas que se sumaron a colaborar, como Cristian “Cuti” Romero y el plantel de River Plate.

¿Qué objetos serán subastados por la UBA?

El equipo de última generación permitirá realizar procedimientos "mínimamente invasivos" de alta complejidad a través de instrumentos articulados de "gran precisión" y un sistema de visualización tridimensional de alta definición.

Además, según la UBA, permitirá "mejorar la precisión de los procedimientos médicos, reducir las complicaciones, agilizar las recuperaciones y ampliar la capacidad quirúrgica. También potenciará la formación de médicos y técnicos para todo el sistema de salud".

Algunas de las prendas y objetos donados por deportistas que serán subastados en La Noche de la UBA:

Camiseta de Julián Álvarez.

Camiseta de Fabricio Oberto.

Camiseta de Manu Ginóbili.

Camiseta de Cristian “Cuti” Romero.

Camiseta de Enzo Fernández.

Guantes de Emiliano “Dibu” Martínez.

Camiseta de River firmada por los jugadores del club que salieron campeones de la Copa Mundial de Fútbol en 2022.

Camiseta de Boca de Leandro Paredes, firmada por los jugadores del club.

firmada por los jugadores del club. Gorra firmada por Franco Colapinto.

Camiseta de Néstor Craviotto de la Selección Nacional de 1993.

¿Cómo se puede participar?

El Hospital de Clínicas recibe más de 365 mil consultas y realiza más 8 mil cirugías por año, además forma a más de 1500 profesional de la salud. Para participar se puede realizar una donación por el monto que se quiera, no hay un monto establecido.

También se puede convertir en sponsor o se puede comprar la entrada para La Noche de la UBA, que se realizará desde las 20 horas. Parte de los objetos también serán rematados en línea, para que todas las personas interesadas puedan participar.