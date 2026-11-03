Todas las sanciones a Franco Colapinto en la Fórmula 1: una por una

Desde que debutó en la Fórmula 1 con Williams en 2024, Franco Colapinto atravesó diferentes investigaciones y sanciones de los comisarios deportivos.

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Algunas fueron consecuencia directa de maniobras realizadas por el argentino. Otras, en cambio, estuvieron relacionadas con modificaciones realizadas por Williams o Alpine sobre su auto, exceso de componentes mecánicos o incumplimientos administrativos del equipo.

Hasta el Gran Premio de México 2026, existen 22 penalizaciones oficiales asociadas al auto de Colapinto.

Estas son, una por una.

2024: cuatro sanciones

1. GP de México: recibió 10 segundos y dos puntos en la superlicencia por un contacto con Liam Lawson durante un intento de sobrepaso.

2. GP de Las Vegas: debió largar desde boxes después de cambios en componentes de la caja y conductos de frenos realizados bajo régimen de parque cerrado.

3. GP de Qatar: largó la Sprint desde el pit lane porque Williams modificó la configuración de la suspensión bajo parque cerrado.

4. GP de Abu Dhabi: recibió una penalización de cinco puestos en la grilla por superar la cantidad permitida de componentes de la caja de cambios.

2025: ocho castigos

Ya como piloto de Alpine, la cantidad aumentó.

5. Imola – Práctica 3: el auto excedió en 5,1 km/h el límite del pit lane. Alpine recibió una multa de 600 euros.

6. Imola – Clasificación: fue retrasado un puesto en la grilla por ingresar a la fila rápida del pit lane antes de que se confirmara el horario de reinicio de la sesión.

7. Austria: recibió cinco segundos y un punto de penalización por forzar fuera de pista al auto de Oscar Piastri.

8. Gran Bretaña: tuvo que comenzar desde el pit lane después de que Alpine cambiara numerosos componentes de la unidad de potencia bajo parque cerrado.

9. Bélgica: largó la Sprint desde boxes después de un cambio de especificación del alerón trasero.

10. Las Vegas: Alpine fue multado con 5.000 euros porque no registró electrónicamente la devolución de los neumáticos del auto.

11. Qatar – Sprint: otra modificación de suspensión bajo parque cerrado provocó una nueva largada desde el pit lane.

12. Qatar – Carrera: el equipo volvió a modificar la configuración del auto bajo parque cerrado y Colapinto nuevamente tuvo que salir desde boxes.

2026: ya suma diez

La temporada 2026 es, hasta ahora, la que concentra más castigos.

13. Australia: recibió un stop-and-go porque personal de Alpine todavía estaba tocando su auto después de la señal de 15 segundos en la grilla.

14. Mónaco – Práctica 3: circuló a 68,9 km/h en un pit lane limitado a 60 km/h. El resultado fue una multa de 900 euros para el equipo.

15. Mónaco – Carrera: volvió a superar el límite, esta vez por apenas 0,1 km/h, y recibió cinco segundos.

16. Barcelona: los comisarios consideraron que no redujo suficientemente la velocidad bajo bandera amarilla. Recibió 10 segundos y un punto de superlicencia.

17. Países Bajos: adelantó a otro auto dentro de un sector con doble bandera amarilla. La sanción fue un drive-through y dos puntos de penalización.

18. Países Bajos: durante la misma carrera también fue sancionado con 10 segundos y otro punto por no reducir suficientemente la velocidad bajo una bandera amarilla simple.

19. Azerbaiyán: fue considerado responsable de un accidente con su compañero Pierre Gasly, que posteriormente involucró a Lando Norris. Como había abandonado, los 10 segundos habituales se transformaron en una penalización de cinco puestos para la siguiente carrera.

20. Sepang: recibió otros 10 puestos de penalización por utilizar un quinto motor de combustión interna, superando la asignación reglamentaria.

21. Estados Unidos: perdió 10 posiciones en la grilla de Austin por estrenar una cuarta unidad de electrónica de control.

22. México: la más reciente. Los comisarios consideraron que no redujo suficientemente la velocidad al atravesar un sector con bandera amarilla. Recibió 10 segundos y un punto en la superlicencia.

Cuántos puntos de penalización tiene actualmente

Después de México, Colapinto suma cinco puntos activos en su superlicencia.

Uno corresponde a Barcelona, tres fueron acumulados durante el Gran Premio de Países Bajos y el último llegó en México.

El sistema establece que un piloto que alcanza 12 puntos dentro de un período de 12 meses queda automáticamente suspendido durante un Gran Premio.

Los puntos anteriores que había recibido en 2024 y 2025 ya vencieron al cumplirse un año de aquellas infracciones.

Además, Colapinto recibió durante su trayectoria algunas advertencias y una reprimenda que no implicaron pérdida de posiciones ni tiempo.

Así, el historial muestra una mezcla de situaciones muy diferentes: errores propios, incidentes de carrera, incumplimientos bajo bandera amarilla y numerosas sanciones técnicas provocadas por modificaciones realizadas sobre sus autos.

Por eso, las 22 penalizaciones asociadas a su nombre no significan que Colapinto haya cometido 22 infracciones conduciendo: una parte importante corresponde directamente a decisiones o necesidades técnicas de Williams y Alpine.