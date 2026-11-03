Cómo quedaron los 31 municipios del Conurbano en el ranking de gestión estratégica de la UBA

Las diferencias en la calidad de gestión, infraestructura, desarrollo económico y condiciones sociales entre los municipios del conurbano bonaerense quedaron reflejadas en un nuevo relevamiento de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La segunda edición del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades AMBA 2026 (IGEC) ubicó a Vicente López, Tres de Febrero, Escobar, San Isidro y San Miguel entre los cinco distritos con mejores resultados generales.

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El estudio fue elaborado por el Centro de Ciudades Inteligentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y evaluó a 31 municipios a partir de 159 indicadores distribuidos en cinco dimensiones: desarrollo económico, sociedad, medio ambiente, gestión político-institucional y tecnología e infraestructura.

Vicente López encabezó la clasificación con 3,78 puntos sobre 5, seguido por Tres de Febrero, con 3,55; Escobar, con 3,35; San Isidro, con 3,31; y San Miguel, con 3,11. De los 31 distritos analizados, solamente estos cinco lograron superar los tres puntos. El promedio general fue de 2,59 puntos. En tanto, los cinco municipios mejor posicionados alcanzaron una calificación promedio de 3,42, mientras que los cinco últimos registraron 1,83. Esa diferencia representa una brecha del 87% entre ambos grupos.

Cómo quedó el top 10 del ranking

Después de los cinco primeros lugares, la clasificación continuó con Tigre, que obtuvo 2,96 puntos; Avellaneda, con 2,89; Quilmes, con 2,86; Lanús, con 2,81; y Ezeiza, con 2,77. De esta manera, 16 de los 31 municipios evaluados consiguieron superar el promedio general del relevamiento, aunque solo cinco alcanzaron una puntuación superior a tres.

El informe también mostró diferencias entre los resultados de cada dimensión. Por ejemplo, Lanús obtuvo 3,07 puntos en desarrollo económico, pero registró 2,11 en medio ambiente. Quilmes, por su parte, alcanzó 3,31 en tecnología e infraestructura, frente a 2,39 en el indicador ambiental.

En el análisis, Vicente López quedó primero con 3,78 de puntuación sobre 5, presentando una mejoría de 0,39. El municipio lidera en cuatro de cinco índices: Político-Institucional (4,03), Sociedad (3,88), Tecnología e Infraestructura (4,00) y Desarrollo Económico (3,72), mientras que en Medio Ambiente quedó tercero con 3,29.

Por su parte, Tres de Febrero terminó segundo con un puntaje global de 3,55 sobre 5. Se distingue principalmente en dos apartados en los que ocupa el primer lugar, Medio Ambiente (3,45) y Desarrollo Económico (3,72), este último compartiendo la cima con Vicente López. Además, quedó segundo en Político-Institucional (3,52) y en Sociedad (3,46), y cuarto en Tecnología e Infraestructura (3,62).

“Estar en lo más alto en Desarrollo Económico marca que seguimos el camino de una de nuestras misiones, no solamente brindar buenos servicios, sino crear condiciones para que haya inversión, trabajo y desarrollo”, destacó el jefe comunal. “El objetivo es que este trabajo sirva como herramienta para comprender la complejidad y el dinamismo de cada uno de estos municipios que interactúan en un territorio configurado como una de las áreas metropolitanas más importantes de América Latina”, asegura el informe.

En comparación con la edición anterior, Tres de Febrero mejoró su evaluación de 3,34 a 3,55 (+0,21), siendo el aspecto político-institucional el que mayor evolución mostró (+0,43). A esta distinción se le suman otros hitos de la gestión liderada por Diego Valenzuela durante una década y hoy impulsada por Aybar, como la construcción de los túneles de Hornos y Sáenz Peña, la radicación de empresas, la generación de empleo y el desarrollo de un régimen local de incentivos a la inversión.

Qué mide el índice

Los investigadores aclararon que el ranking no busca medir directamente la satisfacción de los habitantes ni establecer una evaluación política de las gestiones municipales. Su propósito es identificar fortalezas, debilidades y desafíos de cada territorio a partir de indicadores comparables.

El IGEC evalúa la gestión de 31 municipios bonaerenses a través de cinco dimensiones basadas en 159 indicadores. De los investigados, solamente cinco superaron los tres puntos en el global, con una brecha del 87% entre los cinco distritos mejor y peor posicionados en el ranking.

El relevamiento permite observar las diferencias entre los distritos del área metropolitana y analizar cómo se posicionan en aspectos vinculados con la infraestructura, las condiciones sociales, el ambiente y el desarrollo económico.