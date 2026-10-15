Ranking de distritos más fáciles para invertir: un municipio bonaerense quedó primero

Tres de Febrero se consolidó en el primer lugar del Índice FÁCIL Productivo 2026, elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), que evalúa la simplificación administrativa, la digitalización y el acceso a la información para iniciar una actividad económica. Con 60,90 puntos, encabezó un ranking en el que solo cinco municipios superaron la barrera de los 50 puntos.

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Detrás se ubicaron la ciudad de Córdoba, con 59,03 puntos; la ciudad de Santa Fe, con 53,97; Luján, con 53,86; y Río Cuarto, con 52,70. La evaluación comprendió 30 jurisdicciones, entre ellas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios del Área Metropolitana y ciudades del interior, y relevó información y procedimientos hasta el 30 de mayo de 2026.

En el caso de Tres de Febrero, el informe destaca la plataforma MI3F, la habilitación instantánea online disponible para distintos rubros y una guía digital que permite conocer los requisitos, los pasos y las condiciones del trámite. Estas herramientas contribuyen a ordenar el proceso y dar mayor previsibilidad al emprendedor.

“Desde la gestión que inició Diego Valenzuela venimos tomando medidas para simplificar trámites, eliminar burocracia y hacer más accesible el inicio de un emprendimiento. Hoy seguimos profundizando esa transformación, porque es el camino para generar oportunidades, trabajo y progreso económico”, expresó el intendente de Tres de Febrero, Rodrigo Aybar.

Por su parte, el actual senador e intendente en uso de licencia, Diego Valenzuela, expresó en redes sociales: “¡Qué orgullo que Tres de Febrero vuelva a liderar en algo tan importante como la facilidad para abrir negocios! Simplificar trámites, eliminar burocracia y no cobrar por habilitar es esencial para generar más trabajo y oportunidades. El desarrollo económico debe ser una prioridad para las ciudades”.

En el extremo de menor desempeño aparecen Pilar, con 20,93 puntos; Avellaneda, con 25,86; Quilmes, con 28,01; y Lanús, con 28,04. El estudio identifica en este grupo una fuerte dependencia de la presencialidad, circuitos administrativos extensos y escasa información pública para reconstruir los pasos necesarios para abrir un negocio.

El estudio abarca 12 rubros estratégicos, entre ellos comercios, restaurantes, estaciones de servicio e industrias, y contempla tres dimensiones: proceso del trámite (50%), gestión y regulación (25%) y experiencia del emprendedor (25%). La primera evalúa aspectos como la cantidad de requisitos, documentos y trámites previos; la segunda analiza el marco legal, los plazos y la seguridad del registro; y la tercera verifica la realización de encuestas de atención y la publicación de estadísticas de gestión.