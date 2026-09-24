El municipio de Tres de Febrero busca limitar las construcciones en Ciudad Jardín para preservar el urbanismo de la zona

La Municipalidad de Tres de Febrero anunció que enviará al Concejo Deliberante un plan de revisión del Código Urbano para establecer un límite de hasta 12 metros de altura, equivalente a tres pisos, en la zona C3 de Ciudad Jardín, donde se ubican los terrenos habilitados para viviendas multifamiliares.

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Esa zona representa actualmente el 6% del barrio. Según detalló el municipio, el Código Urbano de 2019 redujo un 42% la cantidad de parcelas de la zona C3, que bajo la normativa de 1985 alcanzaban al 10% de la localidad. El 94% restante, denominado UFI 1, mantiene el plano límite de 9,5 metros para vivienda unifamiliar establecido con anterioridad.

"Es falso lo que se estuvo publicando de que todo Ciudad Jardín se va a llenar de edificios. Eso no se puede hoy y no se pudo nunca", señaló el intendente Rodrigo Aybar, en referencia a las versiones que circularon en las últimas semanas sobre el alcance de las construcciones en altura.

La iniciativa llega después de que se difundieran posiciones críticas sobre el desarrollo inmobiliario en el barrio. El jefe comunal indicó que las viviendas multifamiliares "no son producto de nuestra gestión, sino que vienen del Código Urbano de 1985" y que lo aprobado hasta ahora "se hizo bajo esas reglas y de manera clara y transparente". Sobre el origen de la revisión, sostuvo que es "producto de escuchar a los vecinos" y apuntó a "los que estuvieron genuinamente preocupados y que se confundieron con voces politizadas que se aprovecharon de la situación".

En el mismo anuncio, Aybar informó nuevas obras para la zona: la renovación de veredas, demarcación, canteros e instalación de farolas sobre la calle Wernicke, y un corredor aeróbico sobre Matienzo, frente al Colegio Militar. Esas intervenciones se suman a la renovación de los accesos, las mejoras en las plazas y el sendero Bradley, la iluminación LED, la apertura de un museo, la renovación de cartelería y la creación del polo gastronómico en la calle Rosetti.

Nuevo Caseros: cómo es el proyecto de Tres de Febrero

El municipio de Tres de Febrero avanza con el proyecto Nuevo Caseros, una iniciativa que busca transformar el centro cívico y comercial de la ciudad cabecera mediante obras de infraestructura orientadas a mejorar la seguridad, la accesibilidad y los espacios públicos.

Como parte de la intervención, se instalarán más de 420 luminarias de última tecnología, que reforzarán la iluminación de los principales corredores peatonales, las paradas de colectivos y las calles internas que rodean el centro comercial. Desde el Municipio destacaron que una mejor iluminación contribuye a incrementar la seguridad, mejorar la visibilidad nocturna y reducir el riesgo de incidentes viales.

El plan también contempla importantes mejoras en distintos puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos el futuro Túnel de Hornos, cuya construcción se financiará con fondos municipales, el Playón Municipal, los accesos a los centros de salud y la plaza central.

En este último espacio se realizará una renovación integral que incluirá la modernización de sus sectores de uso recreativo y su integración con un corredor gastronómico, con el objetivo de generar un ámbito más atractivo para vecinos y visitantes.