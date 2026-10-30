Emiliano Dibu Martínez reveló cómo está su mano derecha tras la lesión que sufrió a días del Mundial 2026: el arquero de la Selección Argentina mostró la secuela.

Emiliano “Dibu” Martínez mostró cómo quedó su mano derecha después de jugar el Mundial 2026 con una fractura en el dedo anular. El arquero de la Selección Argentina reveló que no puede flexionarlo por completo y aseguró que la limitación será permanente. Además, el marplatense habló de la lesión en la mandibula y adelantó estará en la próxima fecha FIFA con la "Albiceleste".

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En una charla con el periodista Gastón Edul, el arquero enseñó la mano derecha y enseño que no puede cerrar completamente el puño. Al intentarlo, el dedo anular queda parcialmente extendido, a diferencia de los demás. “Es este, no lo puedo doblar bien. Me quedó después del Mundial y me va a quedar de por vida ya”, explicó Martínez.

La afirmación sobre la duración de la secuela corresponde al propio futbolista; no se difundió en esas declaraciones un diagnóstico médico independiente que permita precisar su evolución futura. La imagen muestra una consecuencia de la lesión que condicionó la preparación del Dibu para la Copa del Mundo. Pese a esa dificultad, el arquero formó parte del plantel dirigido por Lionel Scaloni y disputó el torneo con Argentina.

Además, el surgido en Independiente hizo mención al grave problema físico que sufrió en la Premier League hace dos semanas, el cual lo obligó a abandonar el terreno de juego producto de un fuerte impacto en el rostro. “Me desmayé por el factura de mandíbula. Me fracture de ambos lados. No puedo comer", expresó.

Sin embargo, "Dibu" confirmó que estará presente para la ventana internacional de noviembre con Argentina, en la que el equipo de Scaloni enfrentará a Uruguay y Costa Rica, el 13 en Buenos y el 17 en Córdoba respectivamente. Para dichos encuentros es probable que el DT aproveche el tiempo para probar a varios jugadores.

Cuándo se lesionó el Dibu Martínez

La fractura ocurrió durante la entrada en calor previa a la final de la Europa League, cuando Martínez todavía defendía el arco de Aston Villa. El equipo inglés se enfrentó al Friburgo y el arquero completó el encuentro pese a la lesión y el dolor que tenía en la zona..

La cercanía del Mundial convirtió al dedo anular en una preocupación para el futbolista y para la Selección Argentina. Los especialistas le habían recomendado una operación, pero Martínez decidió no someterse a ella para intentar llegar a la competencia. En lugar de la cirugía, optó por un tratamiento conservador que incluyó la inmovilización de la zona. Más adelante recurrió a protecciones y vendajes para cuidar la mano al entrenar y atajar, informó el mismo medio.

Cómo jugó el Mundial 2026 con la lesión

La recuperación obligó al arquero a modificar parte de su preparación, incluso durante varios días entrenó con la mano derecha inmovilizada y no podía ponerse el guante. Con el avance del tratamiento, utilizó una protección especial para poder jugar. Martínez estuvo presente en todos los partidos de Argentina en el Mundial 2026, una campaña que llevó al equipo hasta la final frente a España.

La molestia, sin embargo, no desapareció durante el torneo. En la previa de la definición, el arquero había contado que todavía sentía dolor a diario. “Todavía me duele todos los días”, declaró entonces. Ahora, su demostración ante la cámara permitió ver la limitación que describió meses después de aquella competencia. El video se conoció mientras el futbolista, actualmente en Chelsea, se recupera de otra lesión: una fractura de mandíbula sufrida en octubre, distinta de la fractura en la mano que lo acompañó durante el Mundial.