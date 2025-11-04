Lo llaman el tren más rápido de Sudamérica y alcanzará una velocidad de 350 km/h: el nuevo transporte que conecta dos ciudades importantes

Brasil anunció un proyecto que busca posicionarlo como pionero en infraestructura ferroviaria moderna en Sudamérica: un nuevo tren que alcanzará una velocidad de 350 km/h y que conectará San Pablo, Río de Janeiro y Campinas, tres de las ciudades más relevantes a nivel económico y productivo del país.

El tren TAV (Trem de Alta Velocidade) será el más rápido de la región y tiene como meta reducir drásticamente los tiempos de viaje entre estos puntos. Esto tendrá un impacto directo en la integración regional, el fortalecimiento del turismo y el intercambio comercial.

Cuánto tiempo se tardará en llegar de Río de Janeiro a San Pablo con el tren de alta velocidad

El tren bala de Brasil tendrá un recorrido total de 510 kilómetros y conectará Río de Janeiro con San Pablo en 1 hora y 45 minutos. Actualmente, llegar de una ciudad a la otra puede llevar unas 6 horas en auto.

La inauguración del TAV reducirá de manera significativa el tránsito vehicular en esta vía, una de las más concurridas de Brasil. De esta forma, se optimizará el flujo de personas entre ambas ciudades con un medio de transporte más sostenible, ágil y seguro.

Cuándo se podría inaugurar el tren Bala de Brasil

Actualmente, el megaproyecto ferroviario se encuentra en etapa de planificación. Se estima que en 2027 se daría inicio a las obras y que el tren podría estar operativo a principios del año 2032.

Inspirado en los modelos de alta velocidad que operan en Japón y Europa, el trazado del tren incluirá túneles y viaductos para optimizar su recorrido y garantizar una conexión más directa y eficiente entre los centros urbanos. Si se concreta según lo previsto, el tren bala marcará un antes y un después en la forma de conectar las principales ciudades del país.