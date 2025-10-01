Las 5 ciudades de Argentina preferidas por los argentinos, según Google: una no la eligen los extranjeros

Hace pocos días se celebró el Día Internacional del Turismo y en ese marco, Google publicó las búsquedas más populares en torno a las ciudades argentinas a la hora de elegir un destino para emprender un nuevo viaje. Así es como descubrimos cuáles son las localidades favoritas de las y los argentinos y de las y los extranjeros que visitan el país.

La planificación de un nuevo viaje siempre comienza con búsquedas en Google como "qué ciudades argentinas se recomiendan visitar en verano", "las 5 ciudades de Argentina que no te podés perder de conocer" o "dónde encontrar los paisajes más asombrosos del país". En esta línea, la herramienta Destination Insights de Google mostró cuáles fueron los destinos en Argentina que más interés generaron en los buscadores.

Ciudades argentinas: las tendencias en las búsquedas de Google

El recorte de análisis de la herramienta Destination Insights de Google va desde septiembre del 2024 hasta septiembre del 2025. En este período, las ciudades de Argentina más populares entre los extranjeros fueron:

Buenos Aires

San Carlos de Bariloche

Mendoza

Ushuaia

Córdoba



Durante el mismo período, la herramienta analizó las búsquedas de las y los argentinos en relación a las ciudades más elegidas. Las cinco opciones más populares fueron:

Buenos Aires

San Carlos de Bariloche

Mar del Plata

Córdoba

Mendoza



Las joyas ocultas de Argentina

La diversidad de los paisajes en Argentina no es ninguna novedad. Todos sabemos de los contrastes geográficos y culturales de nuestro territorio, que representan un gran atractivo tanto para turistas como para locales. Desde las vastas llanuras de la Pampa hasta las cumbres nevadas de los Andes, cada lugar tiene algo único.

Además de los destinos más populares a la hora de emprender un viaje por nuestro país, existen joyas ocultas que esperan ser descubiertas, repletas de historia y encanto. Son los secretos mejor guardados de Argentina, perfectos para quienes buscan aventuras.

Allí, donde la naturaleza se muestra en su estado más puro y se aleja del turismo masivo, se destaca la Quebrada de las Conchas en Salta. Se trata de un conjunto de formaciones rocosas rojizas que parecen esculpidas por manos divinas.

También podemos destacar el Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia de Chaco, un refugio de biodiversidad con bosques nativos y fauna autóctona. Un espacio lejos del bullicio que ofrece una conexión auténtica con la naturaleza.

En la Patagonia, además de los famosos y espectaculares glaciares, existen lugares como el bosque petrificado de Jaramillo en Santa Cruz, que es realmente una ventana a la prehistoria.