Cerca del centro de la Tierra: la estación de subte que tiene el récord de la más profunda

China sumó un nuevo récord a su lista, y es el de tener la estación de subte más profunda. Ubicada en Chongqing, Hongyancun cuenta con 116 metros de profundidad y una estructura subterránea que es un verdadero laberinto de túneles. Para que te imagines las dimensiones de este verdadero fenómeno, para llegar al andén hay que bajar por nada menos que ocho escaleras mecánicas, lo que la vuelve el punto más cercano al centro de la Tierra que el urbanismo ha desarrollado.

Esto es posible gracias a la topografía montañosa de la ciudad en cuestión. La misma cuenta con un paisaje urbano atravesado por montañas y valles, lo que obligó a pensar el diseño de la ciudad en función de este relieve tan particular. La altura de Chongqing no impidió que se convierta en el hogar de más de 32 millones de habitantes, quienes tienen a disposición una estructura urbana ultra moderna, con accesos y conexiones entre líneas, y una infraestructura monumental.

Previo a la construcción de Hongyancun, Arsenalna, en Kiev, ostentaba el récord de ser la estación subterránea más profunda, con 105 metros de profundidad. Pero el título pertenece ahora a esta moderna terminal china, que cuenta con seis accesos y es parte de la Línea 9 de Chongqing. Hongtudi y Liyuchi, que pertenecen a la Línea 10, también son paradas con una considerable distancia con respecto a la superficie terrestre.

Cómo es la estación más profunda del mundo

Hongyancun es la estación más profunda del mundo, con 116 metros de distancia con respecto a la superficie terrestre. Esto implicó un diseño urbanístico de alta tecnología, con largos recorridos verticales y sistemas de ventilación y evacuación adaptados a grandes profundidades, con materiales y procedimientos pensados para garantizar seguridad y durabilidad bajo estas condiciones tan extremas y que hablan del poder de ingeniería y arquitectura del ser humano.

Esta estación, inaugurada en 2022, cuenta con seis puertas. La diferencia de altura vertical entre la entrada 2 y la entrada 4 de la estación es de más de 141 metros, lo que equivale a unos 463 pies. Pero esto no es todo, desde la entrada 2 los pasajeros se ven obligados a tomar una escalera mecánica ascendente de tres tramos, de aproximadamente 105 metros de longitud, y tardan unos 6 minutos en acceder al andén de la línea 9. Por su parte, los usuarios que pasan por la entrada 4 tienen un descenso por escaleras mecánicas de siete tramos, que tarda unos 8 minutos.