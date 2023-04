Por qué hubo cancelaciones en el Tren Sarmiento: seguirán las protestas

El tren Sarmiento circuló este miércoles con demoras y cancelaciones, con 14 de las 21 formacíones habituales debido a una protesta gremial.

El tren Sarmiento circuló este miércoles con demoras y cancelaciones, con 14 de las 21 formacíones habituales debido a una protesta gremial. Según informaron delegados ferroviarios a El Destape Radio, la limitación del servicio se origina por una medida de personal del turno noche de material rodante enrolado en un sector la Unión Ferroviaria que responde a Sobrero, quienes están pidiendo por recategorizaciones y por un pago correcto del salario según el convenio.

Como consecuencia de la medida, no alistan los trenes y no dejan que se revisen para salir a servicio. También se registra un conflicto en evasión dónde esté sector gremial está en medida de fuerza hace 25 días y no realiza controles de sube.

La falta de formaciones afectó la hora pico de la mañana, teniendo trenes cada 20 minutos en lugar de los 8 habituales. Durante el día se van entregando trenes alistados y el servicio se normalizará hacia media mañana, aunque reconocen que podrían seguir las protestas.



Por otro lado, la línea de tren San Martín opera con cronograma de día domingo y con demoras y cancelaciones debido a problemas técnicas que impiden que circulen todas sus formaciones, informaron desde Trenes Argentinos. En tanto, el ramal Tigre del tren Mitre tiene su servicio reducido entre esa estación cabecera y Belgrano "C", mientras que el servicio del ramal José León Suárez recorre desde esa localidad hasta la estación Tres de Febrero, debido a obras en la estación Retiro que se extenderán hasta fines de este mes.

El resto de las líneas de trenes metropolitanas funcionan a horario, lo mismo que las líneas de subtes y Premetro, pero con el cierre por obras de las estaciones Acoyte y Castro Barros de la línea A, estación San Martín de la línea C, y las estaciones Bulnes y Jujuy de las líneas D y E, respectivamente.

Paro nocturno de la línea D y E

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp) realizará un nuevo paro este miércoles por la noche en las líneas D y E, en el marco de las medidas de fuerza que llevan adelante para reclamar la reducción de la jornada laboral semanal y exigir la desabestización integral de la red. No habrá circulación de formaciones en ambas líneas desde las 22 hs y hasta el cierre. Previamente, se liberarán molinetes en las estaciones cabeceras.