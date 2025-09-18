El 13 de junio de 2024, a través del DNU 525, el Gobierno Nacional declaró la Emergencia Pública Ferroviaria.

La Secretaría de Transporte de la Nación avanza con la adjudicación de dos obras clave contempladas en el Plan de Emergencia Ferroviaria, declarada en junio de 2024 a través del Decreto 525.

El organigrama de trabajo de acción directa se efectivizará en esta oportunidad sobre los señalamientos entre Villa Luro y Flores de la Línea Sarmiento y los emplazados en las estaciones Boulogne y Montes de la Línea Belgrano Norte.

Obras en la Línea Sarmiento

Continúan a las obras que se encuentra en ejecución entre Liniers y Villa Luro, la mejora en el señalamiento entre Villa Luro y Flores prevé el tendido de cables, la instalación de circuitos de vías, enclavamiento, mesas de mando y la finalización de salas técnicas donde funcionará el centro operativo de comando.

Comprende también la instalación de nuevas máquinas de cambios, la colocación de señales principales y una nueva lógica de barreras, entre otros trabajos.

Se espera que cada una de las tareas inicien en las próximas semanas, con un plazo de ejecución estimado de 24 meses y llevado a cabo por la Kioshi S.A.

Obras en la Línea Belgrano Norte

Respecto a la Línea Belgrano Norte, la firma Herso S.A. resultó adjudica para la realización de las obras de habilitación de señalamiento entre las estaciones Boulogne y Montes.

Se trata de un abordaje clave para restablecer los sistemas de señalamiento vandalizados y con un alto grado de deterioro, en un plazo de ejecución de 24 meses.

¿Qué obras estipula el Plan de Emergencia Pública Ferroviaria?

El 13 de junio de 2024, a través del DNU 525, el Gobierno Nacional declaró la Emergencia Pública Ferroviaria.

Bajo esta carátula, se avanzarán con acciones concretas y necesarias para mejorar las condiciones de seguridad operativa en los servicios ferroviarios, a través de un Plan de acción trabajado junto con los diferentes actores del sistema.

En un total se prevé 226 obras directas:

48% en obras de vías y puentes

25% en obras de señalamiento.

12% en obras estratégicas de infraestructura.

9% en obras eléctricas.

A la par, el organigrama comprende la compra de 3 locomotoras y 50 triplas diesel, junto a la adquisición de repuestos para más de 500 coches eléctricos, la ampliación y mejoras en talleres y la incorporación de nueva tecnología y capacitaciones.

"La Emergencia Ferroviaria abarca los servicios de transporte de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional por el plazo de 24 meses y comprende la totalidad de las actividades inherentes a la administración y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, así como la operación de los servicios ferroviarios en la Red Ferroviaria Nacional", repasó la Secretaría de Transporte.