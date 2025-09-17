Como el encuentro se jugará en el estadio Monumental, los asistentes podrán usar la línea D desde la estación Congreso de Tucumán, solo para ascenso, hasta la 1 de la madrugada.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que este miércoles 17 una línea de subte extenderá su horario. No es la primera vez que el servicio circula por fuera de su cronograma habitual, sino que es una modalidad que se viene implementado desde febrero de este año para descomprimir la gran cantidad de público a la salida de eventos culturales (como recitales) y deportivos.

Es así que Subterráneos de Buenos Aires extenderá esta noche el servicio de la línea D, pero con paradas limitadas para acercar a los pasajeros a distintas líneas de colectivos o medios de transporte que les permita tener una vuelta tranquila tras el partido de River - Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se disputará a partir de las 21:30 horas (hora argentina) y será transmitido en vivo por FOX Sports y Telefe para toda Argentina y podrá verse también vía streaming a través de Disney+.

¿Cómo funcionará la línea D hoy miércoles 17 de septiembre?

Como el encuentro se jugará en el estadio Monumental, los asistentes podrán usar la línea D desde la estación Congreso de Tucumán, solo para ascenso, hasta la 1 de la madrugada. Sin embargo, no se detendrá en todas las paradas, sino en las siguientes:

Olleros

Palermo

Pueyrredón

9 de Julio

La línea D del subte no frenará en todas las estaciones.

¿Qué estaciones de la línea D están cerradas?

Por otro lado, cabe recordar que hay estaciones de la línea D que se encuentran cerradas por obras de remodelación tendrán una duración estimada de tres meses.

Desde el 1 de septiembre se encuentra cerrada la estación Agüero. La obra durará aproximadamente tres meses. Se espera que para el mes de noviembre vuelva a su servicio habitual.

De esta manera, la estación Agüero corre la misma suerte que las estaciones Plaza Italia (Línea D) y Carlos Gardel (Línea B), las cuales fueron cerradas anteriormente para ser remodeladas y que todavía no reabrieron sus puertas para los usuarios del subte. Todas ellas también atravesarán períodos de cierre de -al menos- tres meses, según indicó la empresa concesionaria de la red de Subte de la Ciudad, Emova.

Los trabajos que se realizan en Agüero serán los siguientes: