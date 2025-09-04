Subterráneos de Buenos Aires informó que extenderá el horario de la línea D hasta la medianoche

Esta noche la Ciudad de Buenos Aires será sede de un nuevo encuentro deportivo. Esta vez, la Selección Argentina se enfrentará a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo en el Estadio Monumental. Pese a que la albiceleste ya clasificó al Mundial 2026, son miles de personas las que asistirán al que podría ser el último partido de Lionel Messi en nuestro país.

Como es habitual, para hacer ameno el regreso a casa y facilitar la desconcentración del público, Subterráneos de Buenos Aires informó que extenderá el horario de la línea D hasta la medianoche, pero tendrá bajadas limitadas en estaciones estratégicas que conectan con distintas líneas de colectivos y otros medios de transporte.

¿Cómo funcionará la línea D hoy jueves 4 de septiembre?

El servicio funcionará en sentido a Catedral partiendo desde la estación Congreso de Tucumán, único ingreso, y se detendrá en las siguientes estaciones:

Olleros,

Palermo,

Pueyrredón y

9 de julio.

Todas las estaciones mencionadas sólo serán para salida, no para ascenso de pasajeros. El horario del servicio será hasta las 00:00, hora en la que parte el último tren. En lo que respecta al servicio habitual, que para en todas las estaciones para subir y bajar, funcionará hasta las 23:00 (horario de lunes a viernes).

La Línea D solo frenará en las estaciones Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de julio.

Las estaciones de la línea D cerradas por obras

En el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones, se fijó que a partir del pasado lunes 1° de septiembre, la estación Agüero de la Línea D permanecerá cerrada. La obra durará aproximadamente tres meses, durante los cuales la estación quedará inhabilitada por completo. Se espera que para el mes de noviembre del corriente año vuelva a su servicio habitual.

De esta manera, la estación Agüero corre la misma suerte que las estaciones Plaza Italia (Línea D) y Carlos Gardel (Línea B), las cuales fueron cerradas anteriormente para ser remodeladas y que todavía no reabrieron sus puertas para las y los usuarios del subte. Todas ellas también atravesarán períodos de cierre de -al menos- tres meses, según indicó la empresa concesionaria de la red de Subte de la Ciudad, Emova.

