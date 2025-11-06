Colectivos y subtes gratis en noviembre 2025: cómo obtener pasajes con reintegro

Ya sea mediante los pagos vía tecnología contactless o QR, las chanches se vuelven esenciales al momento de viajar en colectivos, subte o premetro.

Luego del aumento en el costo del transporte púbico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los bancos y billeteras virtuales redoblan las apuestas y ofrecen en noviembre reintegros de hasta 100% del valor de los pasajes.

Ya sea mediante los pagos vía tecnología contactless o QR, las chanches se vuelven esenciales al momento de viajar en colectivos, subte o premetro.





Es que según cálculos del Instituto Argentina Grande (IAG), sólo el acceso a las unidades de la red EMOVA se encareció en términos reales un 300 por ciento desde diciembre 2023.

¿Cómo viajar gratis en colectivos y subtes durante noviembre 2025?

Banco ICBC

Hasta 100% de descuento el colectivos y subtes: válido para todos los días de noviembre 2025 con visa ICBC débito a través de las billeteras Apple pay, Google pay o MODO NFC.

Banco Galicia

Hasta 100% de descuento el colectivos y subtes: válido para todos los días de noviembre 2025 con Tarjeta Mastercard crédito mediante NFC desde las plataformas Apple Pay, Google Pay y NFC desde la App Galicia y/o Modo y con Tarjeta Visa Débito mediante NFC desde las plataformas Apple Pay, Google Pay y NFC desde la App Galicia y/o Modo.

Tope de reintegro para ambas modalidades: $ 15.000

Banco Macro

Hasta 100% de reintegro en colectivos pagando desde el celular (Apple Pay, Google Pay, MODO Contactless) Visa Débito vía NFC. Tope: $10.000 por mes.

Hasta 100% de reintegro en colectivos pagando desde el celular (MODO Contactless). Alternativa con tarjeta física contactless: 20%. Topes: $15.000/mes (NFC, por cuenta) | $12.000/mes (física, por cuenta).

Banco Nación

Hasta 100% de reintegro pagando con tarjetas del Banco Nación mediante tecnología contactless o QR desde BNA+.

• Crédito Mastercard: hasta 80% de reintegro por viaje (60% a cargo de BNA + 20% a cargo de Mastercard). Tope: $3.000 (BNA) + $12.000 (Mastercard) por mes y por tarjeta. Hasta 9 transacciones de $330.

• Crédito Visa: hasta 100% de reintegro por viaje (80% a cargo de BNA + 20% a cargo de Visa). Tope: $15.000 por mes y por tarjeta.

• Débito Mastercard: hasta 100% de reintegro por viaje (80% a cargo de BNA + 20% a cargo de Mastercard). Tope: $3.000 (BNA) + $12.000 (Mastercard) por mes y por tarjeta.

• QR (BNA+): 100% de reintegro pagando tus viajes en colectivo con QR desde la app BNA+. Tope: $15.000 por mes.

Mercado Pago

Hasta 100% de descuento en colectivos pagando con NFC. Tope de descuento por cuenta de hasta $15.000.

Ualá

Hasta 100% de reintegro en líneas habilitadas pagando desde el celular con Mastercard crédito / prepaga vía NFC. Tope: $15.000 por mes.

Brubank

Hasta 100% de reintegro en colectivos habilitados pagando desde el celular (Apple Pay, Google Pay, MODO). Tope: $10.000 por mes por tarjeta.