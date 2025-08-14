Cierran una estación del tren Roca por obras: el ramal afectado

Los usuarios de la línea Roca deberán estar atentos a un nuevo cambio en las paradas que realizará uno de sus ramales en el horario de regreso a casa. Esta vez, quienes necesiten viajar desde Plaza Constitución hasta Gerli deberán buscar una alternativa porque uno de sus servicio no se detendrá en la mencionada estación hasta nuevo aviso.

La estación de Gerli no es la única afectada por obras en la zona de vías, hasta el 31 de este mes el ramal La Plata solo llegará hasta Tolosa, porque lo que los platenses y quienes necesiten ir a la capital de la provincia de Buenos Aires deben tomar un colectivo hasta llegar a destino.

¿Qué ramal de la línea Roca no para en Gerli?

Trenes Argentinos informó que de lunes a viernes entre las 22 y las 23:30, los trenes desde Ezeiza hacia Plaza Constitución, y entre las 22 y las 23:30, los trenes desde Ezeiza hacia Plaza Constitución, no se detendrán en la estación Gerli por obras en zona de vías.

Por lo tanto, los pasajeros que deban bajar en esta estación tendrán que optar por los ramales que van hacia Alejandro Korn/Glew y el Bosques vía Temperley.

¿Qué otros ramales de la línea Roca están en obra?

Además del ramal La Plata y el de Ezeiza, otro de los que está en obras es el Bosques vía Quilmes. Hasta el domingo 31 de agosto los trenes circularán con recorrido limitado entre Plaza Constitución y Berazategui, por obras en zona de vías.

En el caso de La Plata, los miles de pasajeros que usan el servicio todos los días tendrán que buscar el modo de trasladarse casi 20 cuadras hasta 1 y 528 o movilizarse desde allí si es un viaje desde Constitución y necesitan ir al Casco Urbano.

Una de las alternativas es el colectivo. Desde Constitución están el 129, 195 y 98. A partir de las estaciones intermedia se pueden tomar las siguientes líneas:

Berazategui: 418 (con paradas en estaciones Pereyra, Villa Elisa, City Bell, Gonnet, Ringuelet y La Plata).

Villa Elisa: 273 D, F e I; Y 338. Con paradas en City Bell, Gonnet, Ringuelet y La Plata.

Tolosa: directo a La Plata con el Norte 15, Oeste 65; y Norte 16 y Oeste 66.

Los que tengan que llegar hasta la estación de Bosques podrán tomar lo siguientes colectivos: