Tren Sarmiento: anuncian el recorrido limitado, ¿cuáles serán las estaciones afectadas?

Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) pondrá en marcha este fin de semana el recorrido limitado del tren Sarmiento. La afección que iniciará el sábado 28 y se extenderá hasta el domingo 29 de marzo, responderá al despliegue de trabajos en zonas de vías.
"Por obras en zona de vías, desde el sábado 28/3 a las 14 h hasta el domingo 29/3 a las 14 h, el servicio del ramal Once - Moreno circulará con recorrido limitado entre Once y Merlo", informó la compañía en redes sociales.
¿Cómo funcionará el tren Sarmiento este fin de semana?
Desde el sábado 28 a las 14 horas hasta el domingo 29 de marzo a las 14 horas, el servicio del tren Sarmiento, ramal Once - Moreno circulará con recorrido limitado entre Once y Merlo.
Horarios tren Sarmiento - Cronograma especial
Sábado 28 de marzo | Once - Moreno
Primer tren con recorrido completo
- Salida: 04:51 hs.
- Llegada: 06:09 hs.
Último tren con recorrido completo
- Salida: 12:20 hs.
- Llegada: 13:38 hs.
Domingo 29 de marzo | Once - Moreno
Primer tren con recorrido completo
- Salida: 12:57 hs.
- Llegada: 14:15 hs.
Sábado 28 de marzo | Moreno - Once
Primer tren con recorrido completo
- Salida: 03:42 hs.
- Llegada: 05:02 hs.
Último tren con recorrido completo
- Salida: 13:50 hs.
- Llegada: 15:10 hs.
Domingo 29 de marzo | Once - Moreno
Primer tren con recorrido completo
- Salida: 14:25 hs.
- Llegada: 15:45 hs.
Tren Sarmiento con recorrido limitado, ¿cuáles son las alternativas de viaje?
Desde Merlo hacia Moreno (ambos sentidos)
- Colectivos | Líneas 422 y 312
Recorrido línea 422 | Moreno - General Rodriguez
- Ida a General Rodriguez: Desde Estación Moreno por Juan XXIII, Martin Fierro, Avenida Francisco Piovano (Ruta Provincial N° 7), Avenida General San Martin (Ruta Provincial N° 7), Ruta Provincial N° 7, Int. Colombraro (Ruta Provincial N° 7), Ruta Provincial N°7 (Ex Ruta Provincial N° 5) hasta General Rodriguez.
- Vuelta a Moreno: Desde General Rodriguez por Ruta Provincial N°7 (Ex Ruta Provincial N° 5), Int. Colombraro (Ruta Provincial N° 7), Ruta Provincial N° 7, Avenida General San Martin (Ruta Provincial N° 7), Avenida Francisco Piovano (Ruta Provincial N° 7), España hasta Estación Moreno
El servicio continua desde Moreno hasta Ituzaingo como Linea 312 - Ramal 1 - Ituzaingo - Moreno
Recorrido línea 312 | General Rodriguez - Francisco Alvarez - Moreno - Paso del Rey - Merlo - San Antonio de Padua - Villa Leon - Ituzaingo
Ramal 1
- Ida a Ituzaingó: Desde General Rodríguez por Ruta Provincial Nº 7 (ex Ruta Provincial Nº 5), Int. V. Colombraro (Ruta Provincial Nº 7), Ruta Provincial Nº 7, Avenida General San Martín (Ruta Provincial Nº 7), Avenida F. Piovano (Ruta Provincial Nº 7), España, Ingreso y Egreso en Terminal de Ómnibus de Moreno, España, Bartolomé Mitre (Ruta Provincial Nº 7), Avenida Rivadavia (Ruta Provincial Nº 7), Paul Harris, Presidente Cámpora, Belgrano, Godoy Cruz, Venezuela, General Martín Rodriguez, Carabobo, Ecuador, Coronel Trolé, General Martín Rodriguez, Doctor Belgrano, General N. Mansilla, Ombú, General Olazábal, General J. M. Pirán, Coronel Zufriategui, hasta General Las Heras, Estación Ituzaingó.
- Vuelta a General Rodríguez: Desde Ituzaingó por General Las Heras, General L. N. Mansilla, Doctor Belgrano, General Martín Rodríguez, Coronel Trolé, Ecuador, Carabobo, General Martin Rodriguez, Venezuela, Godoy Cruz, Belgrano, Presidente Cámpora, Paul Harris, Avenida Rivadavia (Ruta Provincial Nº 7), Bartolomé Mitre (Ruta Provincial Nº 7), Juan XXIII, Martín Fierro, Avenida F. Piovano (Ruta Provincial Nº 7), Avenida General San Martín (Ruta Provincial Nº 7), Ruta Provincial Nº 7, Int. V. Colombraro (Ruta Provincial Nº 7), Ruta Provincial Nº 7 (ex Ruta Provincial Nº 5) hasta General Rodríguez.
Ramal 2
- Ida a Villa León: Desde Terminal de Ómnibus de Moreno por España, Bartolomé Mitre (Ruta Provincial Nº 7), Avenida Rivadavia (Ruta Provincial Nº 7), Paul Harris, Presidente Cámpora, Belgrano, Zarate, Posta de Pardo, Costa Rica, Turquía, Haití, Posta de Pardo, Almagro, Cerrito, 26 de Abril, Colectora Sur Acceso Oeste (Ruta Nacional Nº 7), Cruce Puente Coronel Brandsen, Colectora Norte Acceso Oeste (Ruta Nacional Nº 7), Cruce Puente Int. Pérez Quintana, Colectora Sur Acceso Oeste (Ruta Nacional Nº 7) hasta Int. Carlos Ratti.
- Vuelta a Moreno: Desde Int. Carlos Ratti y Colectora Sur Acceso Oeste (Ruta Nacional Nº 7) por Colectora Sur Acceso Oeste (Ruta Nacional Nº 7), 26 de Abril por 26 de Abril, Cerrito, Almagro, Posta de Pardo, Haití, Turquía, Costa Rica, Posta de Pardo, Zarate, Belgrano, Presidente Cámpora, Paul Harris, Avenida Rivadavia (Ruta Provincial Nº 7), Bartolomé Mitre (Ruta Provincial Nº 7), Avenida Del Libertador hasta Ingresar a Terminal de Ómnibus de Moreno.