La transformación digital y de infraestructura que redujo a la mitad los accidentes en las autopistas porteñas

La movilidad en la Ciudad de Buenos Aires atraviesa una profunda reconversión tecnológica e infraestructura vial. La eliminación gradual de las cabinas de peaje tradicionales y su reemplazo por el sistema de cobro automático Free Flow (sin barreras) dejó de ser una mera promesa de fluidez vehicular para consolidarse como una de las políticas de seguridad vial más efectivas de los últimos años.

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Impulsado por Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), el reemplazo del peaje con detención obligatoria por pórticos de lectura automática redujo de forma drástica las maniobras bruscas, detenciones inesperadas y cruces de carril, factores que históricamente desencadenaban colisiones en las áreas de cobro.

Los números respaldan este cambio paradigmático. En la Autopista Perito Moreno, donde en julio de 2025 se habilitó el pórtico Free Flow que permitió remover 30 cabinas de cobro manual, el promedio mensual de siniestros totales se redujo un 50% en comparación con la etapa previa a la pandemia, pasando de 8,7 a 4,08 casos por mes. En el caso de los siniestros con víctimas, la caída alcanzó un impactante 65% (de 2,95 a 1,04 casos mensuales).

Un fenómeno similar se observa en la Autopista Illia, pionera en la implementación de esta tecnología para vehículos livianos. Allí, los siniestros totales cayeron un 25% (de 2,12 a 1,57 en promedio mensual), mientras que los episodios con heridos o víctimas descendieron un 50% (de 0,86 a 0,43).

Inversión en infraestructura que salva vidas

El despliegue de Free Flow —que hoy administra más de 834.000 pasadas diarias en los 51 kilómetros de la red de nueve autopistas y vías rápidas de la Ciudad— se complementa con un plan integral de protección física en la traza.

Entre las principales inversiones destacan:

Amortiguadores de impacto: Se instalaron más de 50 dispositivos en bifurcaciones y sectores críticos (como las "narices" de salida). Diseñados para absorber progresivamente la energía cinética o redireccionar el vehículo ante impactos laterales, estos equipos —con un costo aproximado de 25.000 dólares cada uno— permitieron registrar en el último año 18 colisiones sin que se lamentaran víctimas mortales .

Defensas de hormigón TL5: Se avanza en el reemplazo de las antiguas defensas metálicas por barreras de hormigón armado de alta contención. Esta tecnología evita que vehículos de gran porte u objetos atraviesen la contención y caigan hacia la trama urbana inferior.

Tiempos de respuesta récord y el desafío del comportamiento humano

A pesar de las mejoras contundentes en los indicadores anuales, el sistema vial enfrenta desafíos cotidianos. En agosto de 2026 se registraron 106 incidentes en la red, la cifra más alta para ese mes desde 2021. La mayoría de estos episodios obedecen a fallas mecánicas e imprevistos, pero también a conductas imprudentes, como conductores que se detienen en la banquina para ocultar sus patentes antes de ingresar a las zonas de control.

Para mitigar estos imponderables, AUSA cuenta con un esquema de monitoreo de 24 horas y un despliegue operativo sostenido por 6 bases viales, 13 móviles activos, 8 grúas livianas y 2 pesadas. Entre 2020 y 2025, el kilometraje recorrido por la flota de Seguridad Vial aumentó un 118%, reforzando la presencia preventiva en los corredores.

Esta cobertura permitió llevar los tiempos de respuesta a niveles óptimos: en julio de 2026, el Tiempo de Arribo a Incidentes (TAI) en siniestros con heridos o accidentes graves promedió los 6 minutos y 22 segundos, ubicándose holgadamente por debajo de la meta fijada de 8 minutos y 45 segundos. Para auxilio mecánico u otras incidencias normales, el tiempo de llegada promedió los 7 minutos y 33 segundos.

Hacia 2027: Inteligencia Artificial y el nuevo Centro Integral de Operaciones

El plan de modernización de AUSA mira hacia el futuro con obras de envergadura e integración tecnológica. El pilar central es la construcción del nuevo Centro Integral de Operaciones, que estará emplazado sobre la traza de la Autopista Illia.

Este polo operativo unificará la supervisión de las más de 700 cámaras y 56 paneles de mensajería variable distribuidos en la red. Además, la compañía ya sumó cinco unidades cero kilómetro para renovar la flota de auxilio y prevención.

Otra de las innovaciones bajo análisis es la Inteligencia Artificial (IA) aplicada a las cámaras de monitoreo. La tecnología permitirá la detección automática de eventos, detenciones o anomalías en la traza en tiempo real, sin depender únicamente de la observación humana. Del mismo modo, la IA se aplicará a la gestión de partes, radares y cartelería digital para automatizar la alerta a los conductores y acelerar aún más el despacho de las unidades de emergencia.