El nuevo paso bajo nivel de la calle García Lorca, en Caballito, ya tiene nombre elegido. El túnel que atraviesa las vías del ferrocarril Sarmiento pasará a identificarse como Club Ferro Carril Oeste, luego de una votación en la que participaron vecinos del barrio.

La elección fue difundida por Ferro Carril Oeste, que celebró la decisión a través de sus canales oficiales. “FERRO CARRIL OESTE, EL NOMBRE ELEGIDO”, anunció la institución en X.

El nuevo nombre reemplazará la denominación utilizada por el Gobierno porteño durante el desarrollo y la inauguración de la obra: Paso Bajo Nivel García Lorca. El túnel fue habilitado al tránsito vehicular el 19 de junio y eliminó la barrera ferroviaria ubicada sobre la calle Federico García Lorca.

¿Cómo se llama el nuevo paso nivel de Caballito, cómo fue la elección y qué características tiene el túnel?

La propuesta Club Ferro Carril Oeste se impuso con 1264 votos sobre un total de 2234 participaciones. De esta manera, el nombre de la institución deportiva quedó asociado al nuevo cruce construido junto a las instalaciones del club de Caballito.

La relación entre el paso bajo nivel y Ferro Carril Oeste también está vinculada con la historia del barrio. El club tiene sus instalaciones junto a la calle García Lorca y sus orígenes se encuentran relacionados con el antiguo Ferrocarril Oeste. La institución fue fundada en 1904 en dependencias vinculadas con el ferrocarril, en el área donde actualmente se encuentra la estación Caballito del Sarmiento.

La obra del paso bajo nivel se desarrolló sobre García Lorca, entre Yerbal y Bogotá, y constituye el primer túnel vehicular bajo las vías del ferrocarril en ese perímetro. El proyecto fue impulsado para eliminar el cruce ferroviario a nivel y evitar que los vehículos deban detenerse cada vez que pasa una formación.

Antes de la construcción, por ese cruce circulaban más de 500 vehículos por hora, mientras que la barrera permanecía baja durante un promedio de 34 minutos por hora.

El Gobierno de la Ciudad habilitó el tránsito el 19 de junio, aunque aclaró que en ese momento todavía continuaban los trabajos finales vinculados con la apertura peatonal y la puesta en valor del entorno. También dejó de funcionar el paso vehicular provisorio que había sido instalado sobre Martín de Gainza durante la ejecución de la obra.

La infraestructura fue proyectada para el tránsito vehicular liviano y se complementa con intervenciones en el espacio público. Entre las tareas previstas se encuentran nuevas veredas, mobiliario urbano, forestación y pasarelas para los peatones. Los cruces peatonales de Gainza y Lorca permanecen habilitados mientras avanzan los trabajos finales.