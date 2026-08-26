La máquina conocida como “la 39 Grande" pasó por varias localidades, donde los vecinos se acercaron a las vías para verla pasar y registrar el momento con sus celulares.

Una escena inesperada sorprendió a los pasajeros de la línea Roca el último fin de semana: una locomotora a vapor fue vista por las estaciones como Banfield, Lomas de Zamora, Adrogué, Chascomús, Lezama y Castelli. Se trata de una máquina construida hace casi 100 años que volvió a recorrer las vías luego de ser restaurada por el Ferroclub Argentino.

Cientos de pasajeros pudieron observar a la histórica locomotora construida por la empresa Vulcan Foundry, en Manchester, Inglaterra, en 1927, partir desde Remedios de Escalada, donde se encuentra el taller de restauración, en dirección a Dolores como parte de una prueba técnica.

La máquina conocida como “la 39 Grande" pasó por varias localidades, donde los vecinos se acercaron a las vías para verla pasar y registrar el momento con sus celulares. La recuperación del tren a vapor supone la ilusión de que pueda convertirse en una experiencia turística.

La restauración

La historia de recuperación de la locomotora comenzó en 1993, tras ser rescatada en la localidad de Lobos cuando estaba destinada a convertirse en chatarra. A partir de entonces, inició un largo y complejo camino para su recuperación. "La 39 Grande" formaba parte de una serie de 20 máquinas diseñadas especialmente para el servicio de trenes expresos de pasajeros.

Su caldera se apagó en 1974 y no volvió a prestar servicio. Después de un largo descanso en Empalme Lobos y tras ser dada de baja por el ferrocarril, el Ferroclub Argentino la pidió y en 1993 logró su traslado hacia el centro de recuperación ubicado en Remedios de Escalada.

Los trabajos de restauración llevan 22 años y se abocaron en la reparación general de la máquina, incluyendo el reentubado completo de la caldera. Se fabricaron y repararon muchos órganos del parque, algunas de ellas son piezas que hoy ya no existen y son necesarias para su funcionamiento.

Finalmente, la caldera del tren a vapor volvió a encenderse en julio del 2023 y en marzo de este año, después de varias instancias de pruebas exitosas, realizó los primeros viajes encabezando una formación de vagones, alcanzando una velocidad cercana a los 80 kilómetros por hora.

El futuro de "la 39 Grande"

Sobre el futuro de la locomotora, se espera que sea parte de una formación completamente restaurada por el Ferroclub. Detrás de la máquina iban cuatro coches, un furgón y 3 pullman, que también fueron restaurados por el centro. Aún resta la recuperación e incorporación de un restaurante y un coche camarote.

El Ferroclub Argentino es una asociación civil sin fines de lucro fundada en 1972 y reúne a personas apasionadas por el ferrocarril y la preservación del patrimonio ferroviario. Junto con el Museo Nacional Ferroviario, conservan y restauran piezas históricas en sus tres Centros de Preservación, ubicados en Coronel Lynch, Remedios de Escalada y Tolosa.