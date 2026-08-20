Tren Sarmiento: suman frecuencias al servicio diferencial que une la zona oeste con CABA

El servicio mantiene una tarifa de $2600 por tramo y ofrece una alternativa al esquema común para los pasajeros que viajan entre la Ciudad de Buenos Aires y el oeste del Conurbano.

Trenes Argentinos amplió desde esta semana la frecuencia del servicio diferencial del Tren Sarmiento, que une las estaciones Once, Haedo y Moreno. La prestación, que había comenzado el 17 de junio con circulación únicamente los lunes, miércoles y viernes, ahora también funcionará los martes y jueves.

El servicio mantiene una tarifa de $2600 por tramo y ofrece una alternativa al esquema común para los pasajeros que viajan entre la Ciudad de Buenos Aires y el oeste del Conurbano. La formación cuenta con asientos reclinables, climatización, baños y kiosco a bordo.

¿Cuáles son los nuevos días, horarios y precios del boleto del servicio diferencial del Tren Sarmiento?

El servicio diferencial del Tren Sarmiento forma parte de la red de larga distancia que conecta Once con Bragado. La formación permite realizar únicamente el tramo entre la terminal porteña, Haedo y Moreno con una tarifa diferenciada respecto al común.

De lunes a viernes, las unidades salen de Once a las 18:35. El cronograma contempla la llegada a Haedo a las 19:16, la partida desde esa estación a las 19:21 y el arribo a Moreno a las 19:53.

En sentido contrario, la formación parte de Moreno a las 6:29, llega a Haedo a las 7:01, vuelve a salir a las 7:05 y arriba a Once a las 7:50.

El boleto cuesta $2600 por viaje, tanto para quienes se trasladan entre Once y Haedo como para quienes realizan el recorrido completo hasta Moreno. Los pasajes pueden comprarse de manera anticipada a través del sistema de venta de Trenes Argentinos o en las boleterías de larga distancia habilitadas.

La formación se diferencia del servicio común por las condiciones del viaje. Cuenta con asientos reclinables, coches climatizados, baños y kiosco a bordo.

"Este servicio permite efectuar el recorrido con ambiente climatizado y baños. Por ello, se transforma en una alternativa en materia de comodidad y reducción en el tiempo de viaje para quienes quieran dirigirse a su trabajo o a realizar trámites, evitando las aglomeraciones del tránsito vehicular", destacó la compañía en su sitio web.