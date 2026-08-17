El nuevo recorrido de una histórica línea de tren para conectar CABA con el Conurbano

Trenes Argentinos puso en funcionamiento un nuevo servicio diferencial que conecta la estación Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires, con distintas localidades del noroeste del Conurbano bonaerense. El recorrido forma parte del servicio de larga distancia que une Buenos Aires con Junín y suma paradas en José C. Paz, Pilar, Manzanares y Dr. Cabred.

Las formaciones cuentan con aire acondicionado, baños y coche comedor, además de ofrecer las categorías primera clase y pullman. Tienen una frecuencia diaria y los pasajes inician en $ 2100 hasta un máximo de $ 4700, según el día de viaje y la categoría elegida.

¿Cuáles son las estaciones, horarios y precios del servicio diferencial que une Retiro con Junín?

Desde Retiro, el tren parte todos los días a las 18:15. El recorrido contempla una parada en José C. Paz a las 19:16, continúa hacia Pilar a las 19:36 y luego pasa por Manzanares a las 19:46. La llegada a Dr. Cabred está prevista para las 19:53. En el trayecto también se incorporó Cortines, donde el servicio se detiene a las 20:05.

En sentido contrario, de lunes a sábados el tren sale de Dr. Cabred a las 5:52. Pasa por Manzanares a las 6:00, Pilar a las 6:10 y José C. Paz a las 6:28. Luego continúa hacia Sáenz Peña, con paso previsto a las 7:06, antes de arribar a Retiro a las 7:28.

Los domingos y feriados el horario de regreso cambia. La formación sale de Dr. Cabred a las 6:14 y llega a Retiro a las 7:49. En Cortines, el paso hacia la Ciudad se produce a las 5:33 de lunes a sábados y a las 5:54 los domingos.

Los boletos pueden comprarse de manera anticipada a través del sitio oficial de Trenes Argentinos o en las boleterías de larga distancia habilitadas. Los precios oscilan entre $ 2100 y $ 4700, según la categoría y el día de la semana.