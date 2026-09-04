La Ciudad de Buenos Aires pondrá en marcha un nuevo corte en la Autopista Dellepiane este sábado 5 de septiembre, desde las 7, para avanzar con el montaje de una nueva pasarela peatonal sobre la calle White.

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La intervención modificará la circulación tanto hacia el centro porteño como en dirección a provincia. Por este motivo, los conductores deberán utilizar diferentes alternativas para continuar el recorrido durante el operativo.

Los trabajos estarán a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA) y permitirán instalar las vigas principales de la futura conexión peatonal, que también funcionará como acceso a una estación del Metrobús prevista en el centro de la autopista.

Corte en la Autopista Dellepiane: desde qué hora y cuáles serán los desvíos al tránsito

En sentido al centro, la interrupción se realizará entre Avenida Escalada y Avenida Lacarra. En ese tramo, los vehículos serán derivados hacia la Colectora Sur, por donde podrán continuar su recorrido.

En dirección a provincia, la restricción se extenderá desde el enlace con la Autopista 25 de Mayo hasta Larrazábal. El tránsito que llegue desde la 25 de Mayo será desviado hacia la Autopista Perito Moreno.

Como alternativa, quienes se dirijan hacia territorio bonaerense podrán continuar por Avenida General Paz y la Autopista Ricchieri. También tendrán la posibilidad de ingresar nuevamente a Dellepiane mediante las rampas de Larrazábal, Murguiondo o Piedra Buena.

El operativo permitirá montar las dos vigas principales de la nueva pasarela sobre White. Para realizar la maniobra se utilizarán dos grúas de gran porte, encargadas de elevar estructuras de 25 metros de largo, 4,5 metros de ancho y 150 toneladas cada una.

La futura pasarela conectará ambos lados de la autopista y tendrá escaleras y rampas para facilitar el acceso de personas con movilidad reducida. Además, será el ingreso a una futura estación del Metrobús que estará ubicada en el centro de las dos manos de Dellepiane.

La intervención también contempla el desmontaje de la pasarela situada a la altura de Asturias, debido a una obra relacionada con el arroyo Cildáñez, que atraviesa la autopista entubado por debajo. Durante ese período, los vecinos podrán utilizar la conexión peatonal de White, ubicada a una cuadra.

Los avances en el Masterplan Dellepiane

El plan de renovación de Dellepiane ya incluyó la habilitación de una nueva pasarela en Piedra Buena y el montaje de las estructuras correspondientes a Albariño y Basualdo, que serán habilitadas próximamente.

La transformación de la traza también contempla un corredor exclusivo para colectivos en el centro de la traza, con seis paradores centrales y circulación en ambos sentidos. El proyecto incluye nuevas colectoras, mejoras en accesos y egresos, defensas laterales y amortiguadores de impacto.