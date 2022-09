"La toma va a continuar por tiempo indeterminado", afirman desde el Lengüitas

Desde el centro de estudiantes de esa escuela detallaron cómo son los ACAP (las pasantías) y por qué buscan eliminarlos. Mientras mantienen la medida, esperan un acercamiento con el Ministerio de Educación porteño.

Una integrante del centro de estudiantes de la Escuela Normal Superior Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg (mejor conocido como "Lengüitas"), Agustina Firlinsky, se refirió a la protesta y tomas que se mantienen en varios colegios de la Ciudad de Buenos Aires en reclamo por "mejoras edilicias y en las viandas" y en contra de las prácticas laborales obligatorias impuestas por el Gobierno porteño liderado por Horacio Rodríguez Larreta. "El Lengüitas sigue en toma y la toma va a continuar por tiempo indeterminado", sostuvo.

En diálogo con Navarro 2023, por El Destape Radio, la joven manifestó sobre la denuncia del gobierno de CABA: "Es una tontería, la toma es una medida legal y de protesta por nuestros derechos. Sí, es la toma de un edificio público, pero no hay ningún artículo en la Constitución que diga que tomar un colegio no es legal y que por eso, podés ir preso". Y agregó: "Asusta que te digan que le van a meter una denuncia penal a tus viejos".

Por otro lado, con respecto a las pasantías o ACAP (Actividades de aproximación al mundo del trabajo y a los estudios superiores), la estudiante del Lengüitas explicó su funcionamiento: "Se les envía una propuesta a un curso, de distintas empresas o lugares privados, el curso decide si la acepta o no, y al momento que se diga, se los envía al lugar". Y advirtió: "Cabe destacar que nos sacan a los alumnos de las horas de clases, que después no son recuperadas y les ponen falta si no van a la pasantía".

En esa línea, Firlinsky dio más detalles y ejemplos de las formas de dichas pasantías. "Tenemos un curso en el colegio que es el Bilingüe, a los que enviaron al Hotel Marriott diciéndoles en la propuesta que iban a hacer trabajos de traducción y front-desk (mesa de entrada). Cuando llegaron, la gente del hotel no sabía qué hacer con ellos, pensaron que eran de una escuela de hotelería y los enviaron a lavar platos y limpiar pisos", lanzó en Navarro 2023.

Y añadió: "Aprovechan para tener mano de obra gratuita y lo disfrazan de pasantía. Después no sé si alguien va a decir que la pasantía en quinto año, lavando platos en el Marriott, nos sirvió para un nuevo trabajo. Es un proyecto que está muy mal organizado, la gente que recibe a los chicos no sabe bien qué hacer".

Frente a la consulta sobre este funcionamiento que no es redituable para las y los estudiantes, la estudiante del Lenguas Vivas señaló: "Ese es el tema de conflicto con las ACAP, además del hecho que se sacan horas de clase y que después no se recuperan, perdiéndose muchos contenidos. Nosotros queremos tener nuestras clases. Después, los profesores toman exámenes y hay cursos que no vieron los contenidos que les toman porque los mandaron a hacer otra cosa".

Y opinó: "Si el proyecto estuviera bien armado, si estuviera basado en las orientaciones y fuera como una materia más, ahí sí la gente tendría ganas de ir porque puede llegar a servir a futuro".

Por otro lado, desde el Lengüitas afirmaron que antes de llevar adelante la toma del establecimiento educativo se realizaron diversas reuniones con personas del Ministerio de Educación porteño que se acercan a supervizar la escuela y a las autoridades, enviaron cartas al ministerio, se hicieron cartelazos y hasta sentadas. "Se tomaron bastantes medidas para no llegar a esto. La toma, que es algo gigante, fue la última instancia que encontramos para que los medios, el ministerio y el gobierno se den cuenta que estamos reclamando algo y que necesitamos mejores condiciones, un cambio en el modelo de escuela", remarcó la dirigente estudiantil.

Por último, planteó que esperan que se genere una mesa de diálogo con funcionarios de Educación. "Cualquier cosa que se nos dé, pedirle a Soledad Acuña que camine por los pasillos de los colegios que administra como ministra para que observe las verdades condiciones en las que están los colegios", concluyó. Sobre el cierre, siguiendo las demandas del Mariano Acosta, denunció que no reciben viandas o son "muy pobres", o están en malas condiciones.

