Continúan las protestas y tomas en 26 colegios de la Ciudad

Estudiantes repudian el accionar violento de las autoridades porteñas y vuelven a pedir por la apertura de una línea de diálogo para resolver el conflicto.

Las protestas y las tomas de colegios en la Ciudad de Buenos Aires continúan a una semana del inicio del conflicto por viandas, fallas edilicias y prácticas en empresas con el gobierno porteño liderado por Horacio Rodríguez Larreta. Al mismo tiempo, las y los estudiantes ratificaron la falta de diálogo y reiteraron el pedido por un acercamiento de las autoridades, de las cuales criticaron por el discurso temerario y la persecución política.

Según informaron representantes de la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB), la Unión de Centro de Estudiantes Secundarios (UnCES) y la Red Nacional de Centros de Estudiantes (ReNaCE) aseguraron que son 11 los colegios que se encuentran tomados mientras que en 15 de ellos se realizan diferentes actividades de protesta en contra del accionar del ministerio de Educación porteño y sus autoridades.

En la noche de este viernes, permanecían tomados los colegios Lengüitas, Avellaneda, Pascual Guglianone, Lorca, Esnaola, Belgrano, Yrurtia, Moreno, Padilla, Walsh y la Escuela 3 Mariano Moreno del barrio de Almagro. Al mismo tiempo, cabe resaltar que las agrupaciones estudiantiles anunciaron que se movilizarán junto al gremio Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) el próximo martes 4 de octubre, en un paro docente en CABA reclamando mejoras salariales.

"Las tomas llegaron después de numerosos pedidos de diálogo y de que las autoridades se negasen siempre a construir una mesa para trabajar sobre las grandes falencias en las condiciones edilicias, en las viandas y en todo el sistema educativo", sostienen en un comunicado de la CEB. Y explicaron: "No podemos cursar en edificios en los que no hay agua o en los que se caen los techos, hace cuatros meses se cayó una pared en la escuela 8 del distrito escolar 10 y de casualidad no terminó en tragedia".

A su vez, volvieron a pedir por viandas "de mejor calidad y en mayor cantidad" para superar el actual servicio "ineficiente" en manos de pocos proveedores. "También tenemos que discutir el actual sistema de prácticas laborales inconsultas, para que no pase como con los estudiantes del Lengüitas a los que llevaron a un hotel con el pretexto de practicar los idiomas que estudian y terminaron lavando platos; queremos ser partícipes del planeamiento de esas actividades", sostienen.

Por otra parte, estudiantes apuntaron y culpabilizaron al jefe de Gobierno Rodríguez Larreta y la ministra Soledad Acuña por la escalada de violencia. "Mandan a la policía a buscarnos a nuestras casas, pedimos que nos escucha y dé respuestas a problemáticas que vienen desde hace tantos años", manifestaron. Y señalaron: "Las tomas no son un objetivo para nosotros. Es una pena que solo nos presten atención cuando llegamos a esto, las puertas de nuestros colegios van a estar siempre abiertas para dialogar".

Por su parte, desde el UnCES también repudiaron el envío de la policía a los domicilios de las y los estudiantes junto a las multas para las familias: "La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, dice que no van a dialogar con los estudiantes que toman escuelas, no nos mientan, si antes de las tomas tampoco dialogaban con nosotros". Mientras que desde el ReNaCE agregaron: "Rodríguez Larreta no dijo nada cuando una estudiante de 11 años se murió de hambre, y nosotros desde antes de eso veníamos denunciando en que situación estábamos y el 31 de agosto nos movilizamos, sería bueno que en algún momento nos escuchen y se sienten a dialogar".

En la conferencia de prensa donde dieron detalles sobre la toma de los colegios y denunciaron la "persecusión política" de las autoridades porteñas, además de los y las estudiantes, participaron familiares y docentes junto a representantes de las distintas escuelas. "Pedimos un freno a la violencia. Primero nos encontramos con dos personas ajenas a la escuela filmando, después una compañera fue agredida y escupida en la cara por una mujer con un cuchillo... En vez de perseguirnos, deberían cuidarnos", dijeron desde el Lengüitas.

Al frente de los diversos colegios que llevan adelante medidas de protesta se observaron consignas como “Motivos de la toma: viandas dignas, basta de recorte y persecución, y trabajo gratis no es educar”, “No acaparen nuestros sueños”, “No a la reforma educativa”, “Con hambre y sin techo no se puede estudiar”, “No a las pasantías obligatorias”, “No a la persecución a centros de estudiantes”, “Escuela en lucha porque Larreta no escucha”, “Basta de recorte docente”, o “Tenemos derecho a reclamar por

nuestra educación”.

UTE convocó a paro docente en Ciudad

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) convocó a un paro docente para el martes 4 de octubre con movilización hacia la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en reclamo de "apertura urgente de la mesa salarial" junto a la regularización de la obra social, ley paritaria y otras cuestiones.

"En un auditorio con más de 250 delegadxs de todas las áreas, niveles y modalidades se aprobó un Plan de Lucha durante todo el mes de octubre que se inicia con un paro de 24 horas el martes 4 de octubre y marcha educativa a Jefatura de Gobierno", informaron desde UTE. Además confirmaron que habrá diversas actividades durante todo el mes que incluyen "semaforazos, asambleas, plenarios, clases públicas, abrazos a las escuelas junto a la comunidad educativa" en respuesta al "hostigamiento de Larreta y Acuña".

Además de defender la escuela pública y apuntar "contra el atropello de los derechos conquistados históricamente por lxs trabajadorxs", se refirieron a una de las principales polémicas de las últimas semanas: la modificación de los días en los que se realizan las jornadas de capacitación docente denominadas "Espacios para la Mejora Institucional" (EMI). Sobre esto, marcaron: "Se resolvió no estar presentes, ni participar, ni avalar, las jornadas de capacitación los días sábados".

Entre los reclamos principales del gremio docente figuran: la "apertura urgente" de la Mesa Salarial; recomposición y regularización de la OBSBA; que la jornada laboral docente sea de lunes a viernes; titularización para todos los docentes interinos y contratados; Ley de Paritaria Docente de la Ciudad de Buenos Aires y recuperación del sistema de medicina laboral.E También mostraron su "solidaridad con la lucha estudiantil", que también formará parte de la movilización.