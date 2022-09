Larreta, a la toma de colegios: "No vamos a dialogar"

El Gobierno de la Ciudad confirmó que no habrá posibilidad de diálogo con las escuelas que mantengan la medida de fuerza. Acuña defendió la alimentación en las escuelas: "no son viandas, son refuerzos alimentarios".

El Gobierno de la Ciudad realizó una conferencia de prensa este viernes, en medio de las tomas de más de 20 colegios en la Ciudad de Buenos Aires en reclamo por viandas de calidad nutricional, mejor infraestructura edilicia y en contra de las prácticas laborales en empresas. El jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta ratificó su perfil duro y confirmó que no habrá posibilidad de diálogo con las escuelas que mantengan la medida de fuerza. En este sentido, indicó que las escuelas están siendo tomadas por "grupos muy chicos de estudiantes" que son "apoyados por adultos irresponsables" que "les están sacando el derecho a estudiar a casi 5000 alumnos".

"No vamos a dialogar con los que anulan el diálogo. Con las escuelas que volvieron a su actividad habitual, retomamos el diálogo que siempre tuvimos. Con los que mantengan las tomas vamos a ser inflexibles: no hay dialogo ante la extorsion", sostuvo Larreta durante la conferencia de prensa.

Asimismo, indicó que "los padres van a tener que hacerse cargo del daño que sus hijos están provocando" y que "los días perdidos, van a ser recuperados". "Tenemos nuestro objetivo de 192 días por año, 12 más que el calendario, y lo vamos a cumplir", afirmó Larreta.

En un punto de la conferencia, indicó que hoy existen distintos casos en donde "pequeños grupos quieren imponer su voluntad sobre la mayoría" y puso como ejemplo los "ataques de grupos seudo mapuches de Mascardi", el conflicto con el sindicato de neumáticos y al kirchnerismo, acusándolo de querer derogar las leyes electorales en referencia a las elecciones PASO.

"Estamos hartos de que grupos intensos, muchas veces agresivos pero minoritarios, hagan lo que quieran y que eso no tenga consecuencias", reconoció el jefe de Gobierno y dijo que "hay cosas que se pueden hacer y otras que no".

Por otro lado, la ministra de Educación porteña Soledad Acuña se refirió al pedido de los y las estudiantes por viandas de calidad nutricional y dijo que "el desayuno en CABA es universal" y reciben uno "con las medidas nutricionales y proteicas que necesitan", según la etapa de desarrollo y del año. Además, indicó: "Aquellos chicos que acceden a una beca obtienen un refuerzo nutricional. No es una comida ni pretende reemplazarla. Es un refuerzo que cuenta de una barrita de cereal y una fruta o un sandwich y una fruta".

Qué dijo el Gobierno de la Ciudad sobre el rol de la policía

Según Soledad Acuña, "la policía en la única instancia que tuvo un rol fue cuando la fiscalía solicitó el servicio de notificación" para que den aviso a las familias que fueran denunciadas por el Gobierno, "por ser responsables" de las consecuencias de la toma de colegios.

Con respecto al habeas corpus presentado por el Secretario de Derechos Humanos de La Nación Horacio Pietragalla para que se retire la policía de los colegios, el jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel sostuvo que "es un disparate más" y que significa "quitar al Estado de su rol". "No vamos a retirarnos de las calles. La policía debe garantizar tranquilidad y seguridad", marcó Miguel. Por su lado, Acuña indicó que "las policías no están en las escuelas" y que "no fue enviada por ningún miembro del Ejecutivo" .

"Cerrar una escuela por la fuerza es un acto ilegal y nosotros estamos enseñándoles a los chicos a convivir en democracia", sostuvo la ministra de Educación.