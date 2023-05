Es de Solano, se postuló a un casting de Vogue en TikTok y por su talento se hizo viral: "Hay que hacer las cosas con o sin miedo"

Anabel Sánchez tiene 18 años y una pasión muy marcada: la moda. En los últimos días se volvió viral al mostrar su talento en el patio de su casa. En diálogo con El Destape, contó su historia y cuáles son sus sueños.

Pasión, humildad y perseverancia son tres palabras que, sin duda, definen a Anabel Sánchez, una joven oriunda de de San Francisco Solano, localidad del conurbano bonaerense, que a sus 18 años tiene muy en claro que la moda ocupa un lugar más que destacado en su vida. Por eso, decidió animarse y probar suerte al participar de un casting internacional de la revista Vogue, a través de su cuenta de TikTok, en la que tiene miles de seguidores.

“Desde que tengo memoria, amo usar cosas extravagantes y pararme frente a la cámara”, admitió Anabel a El Destape, y contó que luego de terminar el secundario decidió comenzar a estudiar para convertirse en diseñadora de indumentaria. Y nada la detiene, aunque su historia familiar pasó por momentos duros, como la presencia de un padre abusivo de quien lograron alejarse hace algunos años, y una situación económica que por momentos se tornó difícil: “Hace tres años con mi familia logramos salir de lo que es tener un padre abusivo, drogadicto, que nos maltrataba. Yo desde que tengo memoria no tuve vida, había muchas cosas que me prohibía. Ni siquiera podíamos salir al patio a ver a nuestros abuelos que vivían en el segundo piso. Todo eso es muy triste, porque, además, en mi casa no tenemos buena economía".

A pesar de las adversidades, siguió adelante y se las ingenió para lograr lo que quería: “Empecé a sacarme fotos con las cosas que tenía: sábanas blancas, usaba sillas como trípode, y hasta ladrillos”, detalló en diálogo con El Destape.

Y aunque la mayoría de las personas que trabajan en redes sociales buscan hacerse famosas, ella asegura que nunca tuvo la intención de que sus videos se volvieran virales: “Cuando empecé no tenía nada específico, no pensaba en que algo se haga viral, simplemente lo hacía porque era lo que me gustaba y era mi forma de expresarme. Y un poco también para mostrar que no se necesita muchas cosas para hacer fotos y que siempre se empieza desde abajo”.

De Solano para el mundo

“Encontrar caras que representen la modernidad y el ahora en una sociedad en constante evolución es el esfuerzo del casting”, expresaron la modelo Paloma Elsesser y Piergiorgio del Moro y Samuel Ellis Scheinman, directores del Open Casting de Vogue, una búsqueda internacional de modelos para “identificar, alentar y apoyar” a una nueva generación, y no hay dudas que Anabel cuenta con los requisitos.

Para participar, usó de locación el patio de su casa de Solano, arregló un top negro, se puso unas calzas y unas botas haciendo juego, repasó lo que iba a decir en inglés, y llevó toda su actitud frente a la cámara. “Vi el video sobre la convocatoria por una chica que lo compartió en TikTok, pero solo lo guardé. En realidad, no lo quería hacer. Casi una semana después, que ya estábamos a dos días de que cierre la convocatoria, dije: ‘Ya fue, lo hago. Es una linda oportunidad’. Además, pensé que no lo iba a ver nadie, lo hice para jugar”, contó, y aunque quede o no, el video llegó a miles de usuarios que reconocieron el talento y el carisma que transmite.

“No tengo expectativas altas. Prefiero que todo fluya. Lo que más manifiesto es que la vida me lleve a cosas lindas, sanas, que me nutran, y, sobre todo, seguir con el apoyo de las personas”, sostuvo.

Hacer las cosas con o sin miedo

Aunque para muchos el mundo de la moda es algo que consideran inalcanzable, la solanense trata de tomárselo de otra manera: “No creo que sea difícil ingresar en la moda. Hay que investigar bien de qué se trata esta movida, porque es muy competitiva”.

Para aprender un poco más y perfeccionarse, Anabel cree que es clave saber algo de fotografía, por eso decidió buscar distintos fotógrafos que dieran tips a través de Instagram y los incorporó a las suyas. Eso sí, siempre respetando su estilo: “Lo mismo respecto a la caminata, me gusta muchísimo ver los desfiles y me pongo a practicar o tratar de imitar a otras modelos, y después le pongo mi estilo. Aunque todavía está en proceso, tampoco aspiro mucho a ser modelo de pasarela, no me veo ahí, pero es divertido practicarlo porque es importante. Respecto a las poses es poner música que me levante el ánimo, que me haga creer que soy lo más, posar, y actuar frente al espejo”.

Por otro lado, se refirió a la falta de oportunidades que existen lejos de la ciudad, a lo que sí consideró como algo “muy difícil”. “Cuando pensás en eso, empezás a compararte, pero también uno tiene que darse cuenta que son distintas economías, e igualmente hay que hacer algo con lo que uno tiene”, expresó, y agregó: “Hay una frase que siempre uso: ‘Hay que hacer las cosas con o sin miedo’. Es como mi mantra. La vida es una, la vida pasa. Es entendible, a veces, porque hay muchas cosas en contra, pero hay que buscar la magia en ese caos. En el caos hay arte”.

Pero en el medio hay que lidiar con los haters de siempre. Muchos afirman que es el precio a pagar por estar en las redes sociales y lo que siempre recomiendan es ignorarlos, aunque no para todos es tan sencillo. “Recibo muy poco hate, pero como mi mente es tan negativa a veces se centra un poco en los comentarios malos y llego a pensar que tienen razón. Algunos me dicen que tengo mucha nariz, que soy morocha, o que tengo el pelo muy negro. Respecto al último video me decían que hablaba mal inglés. Pero, por suerte, hay mucho apoyo, muchos comentarios positivos, y eso es muy lindo”, afirmó. Igualmente, hay algo que no le genera dudas: “Los malos comentarios siempre son un reflejo. Lo importante es que me animé y ellos están comentando desde el otro lado”.

Modelo argentina solanense

“Todavía estoy en búsqueda de encontrar cuál es mi mayor meta. Pero, hoy mi sueño es estar en una portada, que mi cara esté ahí y que diga: ‘Modelo argentina solanense’. Mi objetivo es que la vean y digan: ‘Si ella pudo, yo también voy a poder’. Porque yo soy un random más”, contó emocionada al pensar en la posibilidad de que su sueño se haga realidad.

Además, se refirió a lo que pasa en su barrio: “Solano está siempre muy presente en mí, pero es un lugar muy conservador, como que la moda en sí no está muy presente y nos da miedo de ser quienes somos por lo que van a opinar las personas. También pensamos que no podemos porque no hay un lugar ‘estético’, pero eso es porque estamos muy quemados de que todo tiene que ser perfecto. Yo siento que al hacer videos desde acá voy a ayudar a que las mujeres de mi zona se animen a ser más ellas mismas y que juntas vayamos creciendo y así lograr ser quién queremos ser”.

Aunque Solano es parte de su esencia, y así lo será siempre, hay otra meta que le gustaría cumplir: “Me gustaría irme con mi familia, mi mamá y mis tres hermanitos, a vivir a la Ciudad de Buenos Aires, ya que sé que ahí están las mayores oportunidades sobre este mundo de la moda, pero también para empezar una nueva vida después de todo lo que pasamos”.

Con una historia de vida signada por la lucha, irse de Solano también significa dejar un poco ese pasado doloroso detrás: “En algún momento vamos a poder irnos y arrancar de nuevo, en otro ambiente, con otras personas que no nos conozcan. Por suerte no nos señala la gente, recibimos mucho apoyo respecto a nuestra situación, pero siento que necesitamos volver a empezar, aunque sé que es algo mental. Esa vida ya no nos representa”.