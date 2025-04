Campera viral para estar a la moda este invierno 2025: cuál es y cómo conseguirla.

Existe una campera que va a ser viral este invierno 2025 y que se puede conseguir muy fácilmente en varios puntos del país. Como todos los años, las tendencias cambian y vuelven clásicos reversionados. Esta vez, se trata de una reversión de la clásica campera de cuero, con cierre metálico de color plateado y detalles del mismo color.

A diferencia de la campera de cuero clásica de color negro, que tiene un tono más intenso, esta es desgastada. Se ve de un tono gris topo y tiene algunas manchas de color blanco, que le otorgan un aspecto mucho más descontracturado, casual, urbano y rebelde. "Esta es la campera viral que se viene para el 2025 y yo te voy a decir dónde conseguirla", comentó la tiktoker.

Además, agregó que es una alternativa mucho más económica que la de otras grandes marcas: "Es igual a la de Zara, la diferencia es que sale la mitad. Quiero que vean cómo cambia el look por completo. Yo tenía una base negra que no decía absolutamente nada y listo, con esta campera cambió el look por completo. Miren lo canchera que queda".

Luego, mostró cómo queda combinada con una remera de color bordó. La tiktoker aprovechó el espacio para difundir su marca, @thefashionblog_store en Instagram, donde vende este mismo modelo de la campera. Además, esta campera se puede conseguir tanto de manera online como presencial en locales mayoristas de Avellaneda y Flores a un precio muy económico.

Las botas que van a estar en tendencia este invierno 2025: biker boots

Las botas texanas ya no serán protagonistas este invierno 2025, y en vez de eso, otro modelo de botas que ya se está viendo en redes sociales como Pinterest va a ocupar el lugar del podio. Como todas las temporadas, las modas cambian constantemente y llegan nuevas prendas, calzados y accesorios que se ponen en tendencia. En este caso, se trata de unas botas que seguramente ya viste en las redes.

Se trata de las biker boots, conocidas en castellano como botas de motociclista, debido a sus orígenes vinculados al motociclismo. Esto tiene que ver con la estética Motomami impuesta por la cantante Rosalía, que se vio tanto en pasarelas como en el street style. Al día de hoy, las calles de Europa y Estados Unidos están llenas de mujeres usándolas.

Lo particular de estas botas es que, además de ser de caña alta, tienen varias hebillas de metal a los costados. Además, son muy cómodas ya que no tienen taco. Algunos modelos vienen con un taco de 2 cm, mientras que otras apuestan por un taco apenas más alto, que no deja de ser cuadrado y muy cómodo para caminar. Se pueden usar tanto con pantalones como con polleras, shorts y vestidos.

Además, muchas las están usando con medias bucaneras altas hasta debajo de la rodilla. Pueden venir en negro o en marrón. Algunos modelos son lisos, mientras que otros son un poco más desgastados. Con respecto a la punta, suelen ser de punta cuadrada con bordes redondeados, un detalle que está en tendencia actualmente.