Sorpresa con las "mejores" películas de la historia, según la Inteligencia Artificial

A la hora de elegir una película para ver, siempre podemos recurrir a los clásicos del cine que nunca pasan de moda. Y si no sabés por dónde empezar, la Inteligencia artificial puede ser de gran ayuda. La plataforma ChatGPT, con sus tecnologías avanzadas generadas por OpenAI, recopiló información de distintos sitios web para brindar las mejores recomendaciones sobre el séptimo arte.

"¿Cuáles son las películas que no te podés perder en la vida?", fue la consulta ante la Inteligencia artificial y su respuesta no pudo ser más acertada. "Hay películas que marcan un antes y un después, no solo por su calidad cinematográfica, sino también por las emociones, ideas o reflexiones que dejan", aseguró.

Para que no te pierdas de ninguna experiencia cinematográfica imperdible, acá te presentamos una lista variada de joyas del séptimo arte que incluye clásicos que marcaron la historia del cine, películas para reflexionar sobre la condición humana, ciencia ficción y fantasía, joyas del drama, comedias que también hacen pensar y películas argentinas infaltables.

Las mejores películas de la historia, según la Inteligencia artificial

Entre los clásicos del cine que no podés dejar de ver se encuentran las siguientes "obras maestras", según la IA.

El Padrino (1972), que nos sumerge en el mundo de la mafia italoamericana.

(1972), que nos sumerge en el mundo de la Casablanca (1942), que nos transporta a la Segunda Guerra Mundial con su historia de amor y deber .

(1942), que nos transporta a la con su historia de y . Ciudadano Kane (1941), que nos hace reflexionar sobre el poder de los medios de comunicación.

(1941), que nos hace reflexionar sobre el Lo que el viento se llevó (1939), una epopeya romántica ambientada en la Guerra Civil de Estados Unidos .

(1939), una ambientada en la . La lista de Schindler (1993), una película basada en hechos reales que nos muestra la valentía de un empresario alemán durante el Holocausto.

Luego, si buscás films que te hagan reflexionar sobre la condición humana, el chatbot detalló las siguientes: Forrest Gump (1994), una historia emotiva que nos muestra que la verdadera grandeza está en el corazón.

(1994), una historia emotiva que nos muestra que la verdadera grandeza está en el La vida es bella (1997), que nos muestra cómo el humor puede ser una forma de resistencia en los momentos más oscuros.

(1997), que nos muestra cómo el puede ser una forma de en los momentos más oscuros. Parásitos (2019), una crítica social con giros inesperados.

(2019), una con giros inesperados. Amélie (2001), una película que nos enseña la importancia de los pequeños gestos en la vida de los demás.

(2001), una película que nos enseña la en la vida de los demás. El club de la pelea (1999), una historia que nos hace reflexionar sobre el consumismo y las expectativas de la sociedad. Si te gusta la ciencia ficción y la fantasía, no podés perderte películas como:

Matrix (1999), que nos sumerge en un mundo de simulaciones y nos hace cuestionar nuestra percepción de la realidad .

(1999), que nos sumerge en un mundo de y nos hace cuestionar nuestra percepción de la . Blade Runner (1982), que nos plantea preguntas sobre la humanidad y la inteligencia artificial .

(1982), que nos plantea preguntas sobre la y la . El señor de los anillos (2001-2003), una trilogía que nos transporta a un mundo fantástico lleno de acción y aventuras .

(2001-2003), una que nos transporta a un mundo lleno de y . Interestelar (2014), que nos lleva más allá de nuestra galaxia en busca de un nuevo hogar.

La Inteligencia artificial reveló las mejores películas de los diferentes géneros que son imperdibles. Her (2013), que nos muestra un futuro cercano donde un hombre se enamora de una inteligencia artificial .

(2013), que nos muestra un donde un hombre se enamora de una . El pianista (2002), que nos sumerge en la lucha por la supervivencia de un músico judío durante la ocupación nazi .

(2002), que nos sumerge en la de un durante la . En busca de la felicidad (2006), basada en hechos reales , que nos enseña la importancia de luchar por nuestros sueños.

(2006), basada en , que nos enseña la Requiem for a Dream (2000), una película cruda que nos muestra las consecuencias de las adicciones.