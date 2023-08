URGENTE Línea B de subte en CABA: murió un hombre en la estación Pueyrredón

Tenía 70 años y no reaccionó ante las maniobras de reanimación que le practicaron.

Un hombre, de unos 70 años, murió este viernes en la estación Pueyrredón de la línea B del subte. Según informaron fuentes de Emova a El Destape, la persona se desvaneció en cercanías a la boletería cuando se disponía a sacar el boleto. Por el momento, la estación del subte se encuentra cerrada y las formaciones no se detienen en esa parada, pero la línea está habilitada.

Ante esta situación, las y los trabajadores que se encontraban presentes, reaccionaron e intentaron reanimarlo, también, junto con personal del SAME que llegó para asistirlo tras un llamado al 911 que alertó a la Policía de la Ciudad. Infobae, señaló que tras descompensarse el hombre cayó al suelo y se golpeó la cabeza, por lo que empezó a convulsionar. Sin embargo, no hubo caso, el hombre no reaccionó ante el RCP y falleció en el lugar.

Transporte gratis por elecciones 2023

El gobierno nacional dispuso que en las elecciones 2023 el servicio de transporte de pasajeros en trenes y colectivos sea gratuito. Desde la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires manifestaron su acompañamiento a la medida. En Capital Federal se habilitó también el uso gratuito del subte y del sistema Ecobici.