Alarma en la línea C: detuvieron a un hombre con una pistola, una navaja, dinero en efectivo y actitud sospechosa

En el mediodía de este martes, la Policía de la Ciudad detuvo en el subte a un hombre armado con una pistola, un cuchillo y una manopla. El acontecimiento sucedió en la Línea C.

Efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron en la estación Retiro de la línea C del subte a un hombre de 37 años con antecedentes que estaba armado con una pistola con numeración suprimida. El sospechoso también poseía un morral con dinero y celulares.

El hecho ocurrió en el marco de un operativo de rutina, cuando personal de la División líneas C, D, E, H y Premetro realizaba tareas preventivas en la terminal. Durante el procedimiento habitual, los efectivos observaron a un hombre que descendía de una formación en estado de nerviosismo, motivo por el cual procedieron a identificarlo.

Durante la requisa, los agentes comprobaron que el sospechoso transportaba en un morral negro dinero en efectivo, dos billeteras, dos celulares y una navaja.

Posteriormente, se llevarían una sorpresa aún mas grande cuando, al revisar una campera que llevaba sobre el hombro, se halló oculta una pistola marca Bersa Thunder calibre 22 con numeración suprimida, un cargador colocado con seis cartuchos, un cartucho en recámara y otro cargador con cinco municiones.

Tiempo más tarde, los oficiales pudieron constatar que el imputado contaba con antecedentes penales por amenazas coactivas con arma de fuego y abuso de arma de fuego. A su vez, se le secuestró un total de 1.876.000 pesos argentinos y 110 dólares estadounidenses.

Las Autoridades intervinientes en el hecho fueron: La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 8, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 8 y finalmente la Unidad Fiscal de Línea Aérea (UFLA), a cargo del Dr. Alejandro Pelicoli. Figuras clave para determinar la procedencia de los elementos y el posible vínculo del acusado con otros hechos delictivos.

Continúan los hechos delictivos en el subte

Este hecho no es un caso aislado, las situaciones de violencia en el subte son cada vez más recurrentes.

Hace algunas semanas, se registró uno de los episodios mas impactantes ocurridos en el transporte público subterráneo, cuando pasajeros y trabajadores de la Línea A advirtieron sobre un hombre que hostigaba y perseguía gente con un martillo y otros elementos.

Se capturó al sospechoso en la estación Plaza Miserere, sin embargo, el sujeto estaba acusado de realizar la actividad delictiva en diversas estaciones del Subte. El imputado no se limitaba a acosar pasajeros, trabajadores de EMOVA también acusaron haber sido atacados por el sospechoso.