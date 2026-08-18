Sorpresa con el mejor alfajor de todos y su sabor inesperado para ganar el oro en el Mundial

Alfajor El Rodeo se consagró como el mejor del mundo en el Mundial del Alfajor.

El Mundial del Alfajor, celebrado en Buenos Aires, tuvo un claro protagonista: Alfajor El Rodeo, un emprendimiento catamarqueño que se llevó el máximo reconocimiento al consagrarse como el mejor alfajor del mundo.

El alfajor ganador combina una original mezcla de higo, coco en escamas y nuez, sabores que cautivaron al jurado y le valieron la medalla de oro mundial. Además, esta propuesta se impuso en la categoría Fruta, reafirmando su calidad y sabor único.

Este logro representa un hito para El Rodeo, que destacó el orgullo de haber llevado un producto elaborado en Catamarca hasta lo más alto de una competencia internacional. Su éxito no solo resalta la calidad artesanal, sino también la creatividad en la combinación de ingredientes.

Así, Alfajor El Rodeo se posicionó como uno de los productos más destacados del certamen, poniendo el nombre de Catamarca en el centro de atención del mundo gastronómico y confirmando que su alfajor de higo, coco y nuez es una verdadera joya del dulce nacional.

La historia del primer alfajor vegano argentino: es un éxito en los kioskos

En 2014, cuando el veganismo todavía no era una moda en Argentina, conseguir un alfajor sin ingredientes animales era casi imposible. Fue entonces cuando Lucía Mariño, vegana desde los 10 años y estudiante universitaria, decidió crear su propia receta en la cocina familiar de Berazategui. Lo que empezó como un pequeño proyecto casero hoy se convirtió en una fábrica que produce cerca de 170 alfajores por hora, sumando aproximadamente 1,5 millones de unidades al año.

El alfajor de higo, coco en escamas y nuez se quedó con el oro mundial y también alcanzó el primer puesto en la categoría Fruta.

Desde su lanzamiento, el producto agotó 2,5 millones de alfajores en menos de 90 días, demostrando un crecimiento explosivo. Lucía asegura que desarrolló el primer alfajor vegano del país y que actualmente su marca, llamada "Un Rincón Vegano", ofrece más de diez variedades diferentes. Además, abastece dietéticas y supermercados en todo el territorio nacional y complementa su oferta con galletitas y alimentos saludables.

Los comienzos no fueron fáciles. Los comercios especializados rechazaban sus productos por la baja demanda y la falta de interés en artículos veganos. "Me decían que no todo el tiempo, y que en ese momento nadie quería vender un producto vegano", recordó Lucía.

Mientras estudiaba en la Universidad de La Plata, Lucía y su familia elaboraban tartas, medialunas y postres veganos. Sin vehículo propio, cargaban la producción en un carrito de compras, viajaban en tren hasta Buenos Aires y abastecían uno de los pocos restaurantes veganos existentes. Sin embargo, ese volumen no alcanzaba para sostener un negocio.

Buscando un producto con mayor llegada masiva, pensó en el alfajor, una golosina popular que se vende en kioscos y dietéticas, consumida por todo el mundo. Su objetivo fue crear una versión vegana que mantuviera el sabor tradicional.