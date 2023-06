Sipreba discutirá paritarias de prensa: ratifican el otorgamiento de la personería gremial

La Cámara de Apelaciones del Trabajo ratificó la determinación del Ministerio de Trabajo y rechazó el recurso judicial presentado por UTPBA.

La Cámara de Apelaciones del Trabajo ratificó el otorgamiento de la personería gremial para el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y rechazó el recurso judicial de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA). El Ministerio de Trabajo de la Nación, en enero pasado, le otorgó la personería gremial debido a que fue reconocido como el máximo representante y el sindicato con mayor número de afiliados de trabajadores de prensa, pero ésta se vio atravesada por diversos obstáculos hasta el día de hoy.

En marzo, cuando Trabajo convocó al SiPreBA a audiencias paritarias para las tres ramas de la actividad (prensa escrita, radial y televisada), Utpba presentó un recuerdo ante la Cámara Laboral de Apelación del Trabajo y las negociaciones se dilataron. "Utilizaron ese recurso judicial como pretexto para no sentarse con SiPreBa y dilatar la negociación. Cualquier recurso similar, por procedimiento, implica que la situación queda suspendida hasta tanto los jueces no se expidan por el fondo de la cuestión y que esto no indica un adelantamiento de la definición del Poder Judicial", expresaron en su momento desde el sindicato.

Según indica el fallo, al que pudo acceder El Destape, no se aprecia "que se encuentren reunidos elementos que permitan inferir la eventual invalidez formal del trámite" llevado a cabo y que "tampoco se han esgrimido argumentos objetivos acompañados de elementos idóneos para sostener que la decisión a la que se ha arribado con posterioridad a la tramitación del proceso en dicha sede, presente vicios susceptibles de provocar la nulidad que por esta vía recursiva se persigue". A su vez, citando los artículos 25 y 28 de la Ley 23.551, señalan que "no permite considerar incumplimiento alguno a la directiva" y enumeran que "se ha dado debido traslado, citación y requerimiento de elementos probatorios específicos".

"Lo expuesto me persuade acerca de la imposibilidad de atender favorablemente en esta instancia el pedido de obtención de pruebas a las que se hace referencia en la presentación (...), su producción debió ser ofrecida e instada en el marco del procedimiento administrativo pues, lo reitero, se dio oportunidad para ello", sostienen los jueces Alvaro Balestrini y Roberto Pompa. Y añaden: "Admitir un temperamento contrario en esta sede, implicaría suplir una inactividad de la parte en su intervención procesal anterior que, como tal no es admisible y en su caso, implicaría una vulneración del debido proceso y el respeto por la bilateralidad del trámite ante esta jurisdicción".

Frente a lo expresado, los magistrados resuelven: desestimar el recurso de apelación y estiman regular los honorarios por la dirección y patrocinio letrado de Utpba en 7 UMAS ($ 104.531) y de SiPreBa en 10 UMAS ($149.330). De esta manera, tras el fallo, SiPreBa podrá restablecer la discusión y las audiencias de las paritarias.

"Las empresas periodísticas de prensa escrita (en la cámara Aedba) decidieron abrir la mesa la paritaria con la Utpba, un sindicato que solo es un sello y tiene el mérito de haber cerrado las peores paritarias de la economía formal de los últimos 7 años", apuntaron desde el sindicato en abril pasado.

En las últimos días, Sipreba había reclamado al Poder Judicial "celeridad en el trámite por la personería gremial" a través de una solicitada firmada por más de 2.000 periodistas y trabajadoras y trabajadores de prensa. "Las trabajadoras y los trabajadores de prensa perdimos el 51% de nuestro salario en los últimos cinco años. Esta disminución impacta en quienes están bajo convenio, pero también en quienes ejercen la profesión de manera free lance, subcontratada o precarizada, así como en la forma en la que se realiza periodismo", dijeron.