Silvia Severino, psicóloga: “Puede que la persona que más te invalide seas tú”

En un contexto cultural que premia el rendimiento continuo y exige mostrar fortaleza permanente, el juicio más severo frente a las dificultades diarias suele provenir del diálogo interno. Así lo plantea la psicóloga Silvia Severino, quien analizó el modo en que las personas tienden a desestimar sus propias vivencias afectivas antes de intentar comprenderlas.

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A través de sus reflexiones compartidas en la plataforma TikTok, la especialista puso el foco en una dinámica habitual que se activa ante un mal momento: "Puede que la persona que más invalida lo que sientes seas tú". Según explica, cuando surge una reacción de angustia o malestar, el primer impulso suele ser el reproche automático: "Te dices: 'No debería afectarme así'", un mecanismo mediante el cual "te estás juzgando antes de escucharte".

El engaño del dolor comparativo y el peso de la autoexigencia

Uno de los recursos más frecuentes para acallar lo que ocurre internamente consiste en relativizar la situación propia frente a dramas ajenos, apelando a la idea de que "hay gente que está peor". Sin embargo, Severino sostiene que este razonamiento no resuelve el conflicto de fondo, ya que "tu dolor no desaparece al compararlo", sino que permanece acumulado en silencio.

A este fenómeno se le suma un mandato de hiperproductividad que empuja a sostener el ritmo sin pausas. La profesional describe cómo la repetición interna del "tengo que poder" distorsiona la percepción de los límites físicos y mentales: "Conviertes el cansancio en culpa" y "esperas a estar al límite para parar". En esa línea, remarcó la necesidad de desnaturalizar el sufrimiento extremo como condición previa para pedir contención: "No necesitas romperte para merecer ayuda".

La experta en salud mental analizó las frases cotidianas con las que censuramos nuestras emociones.

Qué dice la ciencia sobre desestimar las propias emociones

El planteo de la especialista encuentra sustento en investigaciones psicológicas recientes. En 2022, las investigadoras Rachel Schreiber y Jennifer Veilleux desarrollaron la escala SIDES (The Self-Invalidation Due to Emotion Scale), publicada por la American Psychological Association (APA). El estudio demostró que invalidarse a uno mismo es un fenómeno presente tanto en individuos con diagnósticos clínicos como en la población general.

Los resultados comprobaron que devaluar los estados anímicos, bajo premisas como "no tengo derecho a estar mal", incrementa de forma directa el distrés psicológico, la desregulación afectiva y la culpa crónica, además de prolongar la respuesta biológica del estrés. Para desactivar este círculo, Severino propone observar con honestidad el trato hacia uno mismo y concluyó con una definición contundente: "Autoinvalidarte es hablarte como nunca hablarías a alguien a quien quieres".