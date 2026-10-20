El lado B de las separaciones: qué significa cuando tu pareja te pide un tiempo.

Una relación parece estable, proyectos compartidos y una rutina que se sostenía sin grandes sobresaltos pero de pronto, una frase cambia todo: “Necesito un tiempo”. Para quien recibe el planteo, la decisión puede convertirse en una sorpresa difícil de procesar, en cambio, para quien la comunica la separación puede ser el resultado de un proceso interno que lleva meses o incluso años.

{{{htmlAmp}}}

El psiquiatra y sexólogo Walter Ghedin aborda este fenómeno en el que examina las expresiones que aparecen cuando uno de los integrantes de la pareja decide ponerle fin al vínculo. Según explica, muchas veces el planteo llega acompañado de argumentos sobre la imposibilidad de continuar, pero sin profundizar en las causas que llevaron a esa decisión.

“Así como el ghosting es una forma de dejar al otro sorprendido por la desaparición repentina (sucede con más frecuencia en la conquista amorosa), el factor sorpresa puede dejar al otro paralizado por la decisión de su pareja de separarse”, plantea el especialista.

La ruptura puede anunciarse con frases como “necesito un tiempo”, “no estoy en condiciones de seguir”, “me enamoré de otra persona” o “simplemente, no tengo más deseo de estar contigo”. También puede aparecer una explicación vinculada con la familia: “Si estuve hasta ahora fue por la familia”.

Más allá de las palabras elegidas, el desconcierto surge cuando la decisión de una de las partes no coincide con lo que la otra imaginaba sobre el futuro de la relación. Aunque existan señales de desgaste, no siempre se interpretan como indicios de una separación próxima.

“Necesito un tiempo”: ¿una pausa o una separación definitiva?

Para Ghedin, el tiempo es uno de los argumentos recurrentes en las conversaciones de pareja, pero su significado depende de la historia compartida y de cómo se construyó el vínculo. “El tiempo de duración del vínculo tiene que sopesarse con acciones constantes para mantenerlo vivo”, sostiene. Cuando desaparecen las ganas de compartir experiencias, generar proyectos o recuperar la conexión, pueden aparecer señales de distanciamiento.

“Cuando no hay ganas de generar cosas nuevas estamos frente a un indicador de falta de conexión entre las partes”, advierte el especialista. En ese escenario, las necesidades individuales empiezan a ocupar un lugar cada vez mayor. Expresiones como “lo necesito para mí”, “es mi punto de vista”, “nunca tuve la oportunidad de encontrarme” o “no quiero que nadie interceda en mis decisiones” pueden reflejar la percepción de que la vida personal quedó relegada dentro de la relación.

Cuando desaparecen las ganas de compartir experiencias, generar proyectos o recuperar la conexión, pueden aparecer señales de distanciamiento.

Sin embargo, el problema no es necesariamente la búsqueda de espacios propios. Para Ghedin, resulta fundamental distinguir entre el individualismo y la autonomía. “El primero solo está centrado en sus propias necesidades y no existe ninguna apertura hacia el otro. La autonomía, en cambio, es mantener los deseos y la proyección personal dentro de un contexto de pareja. Ambos dos se potencian en sus progresos”, explica.

En ese equilibrio, la comunicación y la posibilidad de llegar a acuerdos cumplen un papel central. La construcción de una vida en común no implica abandonar los intereses personales, sino encontrar una manera de compatibilizarlos con los del otro. El conflicto aparece cuando ese balance se rompe y una de las partes siente que necesita alejarse para recuperar un espacio propio.

En ese sentido, Ghedin plantea una lectura contundente sobre una de las frases más utilizadas al momento de anunciar una crisis: “‘Necesito un tiempo’ pasó a ser una forma más suave y elegante que decir ‘no va más’”, señala. El especialista también pone el foco en la incertidumbre que esa propuesta puede generar en quien queda esperando una respuesta: “¿Lo espero, hasta cuándo?”.

Por eso, propone prestar atención a lo que se comunica más allá de la formulación literal y evitar quedar atrapado en la expectativa de una reconciliación que quizás no llegue. En su análisis, es tajante: “Pedir un tiempo es separación, lisa y llana”.

Las señales que pueden anticipar una crisis

Aunque una separación parezca repentina, no siempre significa que el proceso haya comenzado el día en que se comunica la decisión. El desgaste de la conexión, la falta de proyectos compartidos y la dificultad para hablar de las necesidades personales pueden formar parte de una crisis previa.

Por eso, el planteo de una ruptura también invita a revisar cómo se construyó el vínculo y qué lugar tuvieron las conversaciones incómodas, los desacuerdos y las expectativas de cada integrante. El análisis de Ghedin no plantea que todas las parejas que atraviesan una etapa de distancia estén destinadas a separarse. Su reflexión se centra en la diferencia entre las palabras utilizadas para anunciar una crisis y el significado que pueden adquirir dentro de una relación.

Cuando uno de los integrantes comunica que necesita tiempo o que debe reencontrarse consigo mismo, la clave está en comprender qué está pidiendo y si existe una voluntad real de reconstruir el vínculo.