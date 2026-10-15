Divorcio gris: por qué cada vez más parejas se separan después de los 50 años.

Muchas parejas compartieron casa, criaron hijos y construyeron proyectos durante décadas, sin embargo, con la llegada de la madurez, algunas parejas descubren que ya no desean continuar juntas. Este fenómeno se conoce como “divorcio gris” y describe las separaciones que ocurren después de los 50 años, incluso tras 20, 30 o 40 años de matrimonio.

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Lejos de responder necesariamente a una infidelidad o una discusión puntual, estas rupturas pueden ser el resultado de un distanciamiento emocional acumulado con el tiempo. Las transformaciones personales y sociales también modificaron la manera de entender las relaciones y las expectativas sobre el matrimonio.

Qué es el divorcio gris y por qué ocurre

El término gray divorce fue estudiado por las sociólogas Susan L. Brown e I-Fen Lin, de la Universidad Estatal de Bowling Green, en Estados Unidos. Según datos de Pew Research Center, la tasa de divorcios entre mujeres casadas de 50 años o más en ese país aumentó considerablemente entre 1990 y 2008 y luego se estabilizó. Estas cifras permiten dimensionar el fenómeno, aunque no representan necesariamente lo que ocurre en Argentina.

Entre los factores que pueden influir en estas separaciones aparecen el desgaste emocional, la falta de comunicación y los proyectos personales diferentes. Algunas parejas mantienen la convivencia y las responsabilidades cotidianas, pero sienten que perdieron la conexión afectiva.

Otro momento que puede llevar a revisar la relación es la independencia de los hijos. Cuando la crianza deja de ocupar el centro de la vida familiar, algunas personas se preguntan qué tienen en común con su pareja y cómo quieren vivir los próximos años.

¿Es posible empezar de nuevo después de los 50?

La psicóloga clínica Chivonna Childs, de Cleveland Clinic, explicó que los cambios culturales y la mayor independencia económica influyen en la forma de entender el matrimonio. Para algunas personas, terminar una relación insatisfactoria se convierte en una alternativa que antes no consideraban posible.

Se conoce como “divorcio gris” y describe las separaciones que ocurren después de los 50 años, incluso tras 20, 30 o 40 años de matrimonio.

Sin embargo, separarse después de décadas juntos no garantiza una vida más feliz. La decisión puede implicar un proceso de duelo, dificultades económicas, cambios familiares y el desafío de reconstruir la identidad fuera de la pareja. Al mismo tiempo, algunas personas encuentran la oportunidad de recuperar proyectos postergados, retomar actividades y construir nuevos vínculos.

El divorcio gris refleja una transformación en la manera de pensar el amor durante la madurez, haber compartido gran parte de la vida con alguien no significa necesariamente querer transitar juntos los años que quedan.