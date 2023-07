Qué es el divorcio express y cómo se tramita

Con el nuevo Código Civil y Comercial, en Argentina se habilitó lo que se conoce como "divorcio exprés". ¿Qué es exactamente y cómo tramitarlo?

Desde la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, Argentina ha experimentado una transformación importante en el ámbito del derecho familiar. Uno de los aspectos que ha sufrido notables modificaciones es el proceso de divorcio, el cual ha dado lugar a lo que comúnmente se conoce como "divorcio exprés".

En este artículo, exploraremos en detalle cómo se lleva a cabo el divorcio exprés en Argentina, haciendo hincapié en los cambios sustanciales que introdujo el nuevo Código Civil y Comercial. Explicaremos qué implica el divorcio exprés, cómo se tramita y qué requisitos son necesarios para llevarlo a cabo.

¿Qué es un divorcio exprés?

Antes de adentrarnos en los detalles del procedimiento, es importante aclarar que la expresión "divorcio exprés" puede llevar a equívocos. En realidad, no se trata de un proceso instantáneo, sino más bien de un procedimiento que se agiliza significativamente en comparación con el sistema anterior al cambio del Código Civil.

El divorcio exprés en Argentina hace referencia a la modalidad actual para disolver un matrimonio, la cual no requiere que ambas partes estén de acuerdo ni que se presenten causales que justifiquen la separación. Antes de esta reforma, era necesario que la pareja estuviera casada al menos tres años antes de solicitar el divorcio. Sin embargo, con la nueva legislación, cualquier cónyuge puede iniciar el proceso de divorcio por su cuenta sin necesidad de probar ninguna causal específica.

¿Qué cambió con el divorcio exprés según el nuevo Código Civil y Comercial?

La principal modificación introducida por el nuevo Código Civil y Comercial es que ya no es necesario presentar ni probar ninguna causa o motivo para solicitar la separación. Esto significa que no hay que demostrar infidelidades, maltratos u otras razones que antes eran consideradas causales de divorcio.

Además, la voluntad de separarse de uno de los cónyuges es suficiente para iniciar el proceso. Anteriormente, se requería el acuerdo mutuo de ambos esposos para dar por terminado el matrimonio. Asimismo, se redujeron considerablemente los plazos de resolución y los costos asociados al trámite, agilizando el proceso de divorcio.

Requisitos para tramitar un divorcio exprés

El divorcio "exprés" es un cambio que surge del nuevo Código Civil y Comercial.

Para iniciar el divorcio exprés en Argentina, basta con que una de las partes tenga la voluntad de separarse. Sin embargo, es necesario contar con asesoramiento legal para llevar adelante el proceso de forma adecuada. Los documentos requeridos para tramitar un divorcio exprés son los siguientes:

Número de Documento Nacional de Identidad (DNI) de ambos cónyuges.

Libreta, Acta o Certificado de Matrimonio.

Partida de nacimiento y DNI de los hijos en caso de haberlos.

Fecha y lugar de la celebración del matrimonio.

Último domicilio conyugal.

Es fundamental presentar una propuesta que incluya acuerdos relacionados con temas económicos, bienes, hijos menores (pensión alimenticia, visitas y tenencia), entre otros aspectos que se deseen resolver en el marco del divorcio.

El juez también puede determinar una compensación económica a una de las partes si su patrimonio sufre un fuerte desequilibrio económico como consecuencia del divorcio.

Procedimiento para un divorcio exprés unilateral

Cuando solo una de las partes solicita el divorcio exprés, se notificará legalmente a la contraparte una vez presentada la demanda. Esta última tendrá un plazo de 15 días para revisar y analizar la propuesta introducida.

En caso de que el cónyuge notificado no esté de acuerdo con la propuesta, podrá presentar una alternativa. El juez, en este caso, convocará a una audiencia para tratar el desacuerdo. No obstante, si no hay acuerdo entre las partes, ello no impedirá que el juez dicte una sentencia de divorcio. Si el cónyuge notificado acepta la propuesta presentada, esta se convertirá en el acuerdo que regirá las condiciones del divorcio exprés.

División de bienes y compensación económica en el divorcio exprés

El divorcio exprés en Argentina ha introducido cambios significativos en el proceso de disolución matrimonial. La compensación económica, establecida por un juez, es una suma de dinero o equivalente destinada a aquel cónyuge que experimenta un desequilibrio económico tras el divorcio.

Esta compensación puede ser un pago único o una renta, según lo establecido en el proceso. Es importante destacar que no en todos los casos de divorcio corresponde una compensación económica, ya que se debe demostrar el desequilibrio económico como consecuencia de la separación.

En caso de que la compensación económica sea necesaria y las partes no lleguen a un acuerdo, será el juez quien defina el monto a partir de diversos factores, como el patrimonio de los cónyuges al momento del matrimonio, la dedicación a la familia y a los hijos, la edad y salud de los involucrados, entre otros. Es necesario solicitar la compensación antes de seis meses desde la fecha de la sentencia de divorcio. Por otro lado, la asignación por alimentos solo se aprueba en casos específicos, como enfermedades graves anteriores al divorcio o la falta de recursos propios.

Los bienes en común se dividen de acuerdo a si se presentó una propuesta de común acuerdo o si solo una de las partes la solicitó. Si no se llega a un acuerdo, la división dependerá del régimen matrimonial bajo el cual contrajeron matrimonio. Además, el juez puede otorgar el derecho de uso de la vivienda familiar a una de las partes, teniendo en cuenta factores como el cuidado de los hijos, la situación económica y el bienestar general del grupo familiar.